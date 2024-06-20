Путин уехал из КНДР не один: Ким Чен Ын подарил диктатору редких животных (фото)

Неизвестно, когда именно была выведена порода этих малоизвестных собак

Во время визита в КНДР президент РФ Владимир Путин получил несколько подарков от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Среди прочего была пара собак породы пхунсан, которая практически неизвестна за пределами страны.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Эта порода крайне редкая и была выведена в Северной Корее.

Подарок, который в КНДР называют "символом мира", Ким вручил Путину во время прогулки в саду гостевого дома "Кымсусан". Как утверждают северокорейские СМИ, российский диктатор остался доволен подарком, так как считается любителем этих животных. В его коллекции около 10 собак, которые ему подарили разные мировые лидеры.

Пхунсан — это порода охотничьих собак, которая была выведена в горах на севере округа Пхунсан (сейчас— Кимхёнгвон). Это помесь собаки с северокорейским волком и их предназначение — охота на крупных животных, например, на амурского тигра. Когда именно была выведена порода неизвестно, но есть предположение, что еще во времена династии Чосон (с 1392 до 1897 года).

За пределами страны пхунсан практически неизвестна и не распространена, но существуют несколько селекционеров этой породы в Южной Корее и США. У этих собак густая шерсть преимущественно белого цвета, заостренные уши и хвост крючком. Эта порода приспособлена к климату северной части Корейского полуострова — зимы там холодные, а лето жаркое. Пхунсаны выносливые и сильные собаки, но достаточно агрессивные и нуждаются в серьезных тренировках, в их характере прослеживаются повадки волков.

Несмотря на то, что собак породы пхунсан называют "символом мира", на практике это не работает. В 2018 году Ким Чен Ын подарил двух собак — Гоми и Сонгганг, лидеру Южной Кореи. Но сейчас отношения между двумя странами сложно назвать дружескими. Они закидывают друг друга шарами с мусором, а Ким Чен Ын выступил с угрозами в адрес Южной Кореи.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путин подарил главе КНДР лимузин Aurus. У этого авто дурная слава и есть проблемы по технической части.