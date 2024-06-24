Проводили допросы, публиковали в газетах и жаловались в прокуратуру: почему в СССР было так тяжело развестись

Дополнительными рычагами давления были лишение премии и исключение из партии

Жизнь в СССР напоминает настоящий ад. Во времена Советского Союза людей ограничивали во всем. Помимо этого чуть не заставляли заводить семью и рожать детей, а вот расстаться было крайне сложно. Чтобы получить долгожданную свободу, нужно было дорого заплатить: сначала вытерпеть допросы и осуждения со стороны общества, а затем дождаться одобрения суда.

Однако так было не всегда. "Телеграф", проанализировав несколько источников, выяснил, как именно исказили процесс расторжения брака.

Первый советский семейный кодекс 1918 года был достаточно либеральным по нынешним меркам: мужчины и женщины имели равные права, женщина после замужества могла оставить свою фамилию, жить отдельно от мужа, распоряжаться своими доходами по собственному усмотрению, а в случае развода все равно претендовать на совместно нажитое имущество.

А уже в 30-е годы все кардинально изменилось. Советские власти начали продвигать институт семьи, то есть браки пытались максимально сохранять. Развод стал затруднительным процессом — нужно было пройти допрос в прокуратуре, партии, а затем даже давалось объявление в газету о том, что Петр Иванов или Лидия Смирнова хочет разрушить семью. Такие притеснения продолжались до 1965 года.

В 1940 году вышел Указ Президиума ВС СССР об увеличении размера финансовой помощи многодетным, одиноким матерям или матерям-героиням. Теперь, чтобы семья подтвердила свою легитимность, нужно было всем ее членам регистрироваться в госоргане. Из-за этого в СССР стало появляться много ячеек общества, имевших исключительно меркантильные цели.

Чтобы расторгнуть брак советские люди должны обратиться в суд с обоснованием, почему они хотят развестись. Суд первой инстанции всячески пытался повлиять на супругов, чтобы они сохранили семью. Если суду это не удавалось, то инициатор развода должен был обращаться в высшую инстанцию.

В 1942 году процедуру упростили, позволив беспрепятственно разводиться в нескольких случаях:

если мужчина (жена) страдал (ла) психической болезнью;

если мужчина (жена) осужден(на) более чем на три года тюрьмы.

В других случаях необходимо было помучиться. Если муж и жена хотели делить имущество и детей, тогда в процесс вступала прокуратура — супругов и свидетелей допрашивали.

Кроме того, семейные дела нередко выносились на общественное собрание, где парткомы и мостики пытались надавить на инициатора развода, шантажом и манипуляциями заставить его остаться в семье и даже отчитывали перед коллективом.

Дополнительными рычагами давления были лишение премии и исключение из партии.

А обязательным пунктом расторжения брака было объявление в газету, поэтому соседи, друзья и другая общественность очень быстро об этом узнавали и, конечно, осуждали. Как правило, причинами развода был супруг, пьющие, физическое насилие, измена. Власти считали, что публичное унижение заставит инициатора развода отказаться от этого и остаться в семье, чтобы "не выносить сор из избы".

Власти дали суду жесткую установку — "не удовлетворять безответственные заявления о разводе"

Как правило, система оставалась на стороне женщины, в то время как просить о разводе чаще всего приходили мужчины.

Еще одна причина, по которой разводы были не популярны в СССР – это стоимость процедуры. В 1936 году развод стоил 100–200 рублей, а в 1944 году — уже 500–2000 рублей. Для тех времен это была колоссальная сумма при зарплате 230–300 рублей в месяц. Учитывая все эти факторы, многие семьи были вынуждены всю жизнь жить вместе, хотя супруги уже не любили друг друга.

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