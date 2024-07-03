Кому нужны блэкауты в Белгороде: военный эксперт указал на пять любопытных нюансов

Проблемы со светом Россия использует как аргумент в ведении многоуровневого противостояния с Украиной

Информационная составляющая российско-украинской войны, которая подходит под определение конвенциональной, вышла на ведущие позиции. Данный аспект нельзя игнорировать, ведь он создаёт так называемый "туман войны".

И если ранее этот термин был более применяемый именно на полях сражений, то теперь переведен в информационную плоскость. Об этом эксперт сектора безопасности и обороны Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

Он напомнил, что 1 июля появилась новость о том, что в Белгородской области 90% жителей одномоментно остались без электричества и водоснабжения. По открытым данным, в регионе на начало 2024 года проживало свыше 1,5 млн человек, в областном центре – примерно 340 тысяч.

Также электроэнергии не было и в четырех районах Воронежской области – Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском, где проживает около 20 тысяч населения. Причиной аварии официально названо "внешнее влияние".

Публикация в издании "КоммерсантЪ"

"В связи с тем, что в приграничных областях – Харьковской (Украина) и Белгородской (РФ) – ведутся боевые действия разной степени интенсивности, обращает на себя внимание сводка МО РФ от 1 июля. Там отмечено, что за сутки Вооруженными силами Российской Федерации были уничтожены 36 украинских БПЛА и ни один не достиг целей, то есть объекты не были поражены", – подчеркивает военный эксперт.

Он обратил внимание, что чуть позже в информационных сообщениях по белгородскому блэкауту, наряду с отсутствием электричества, воды, интернета, неработающих светофоров, городского транспорта и так далее, появилась информация, что населенные пункты Белгород, Старый Оскол и Волоконовка якобы "остались без энергоснабжения после скоординированной атаки украинских дронов и взрывах на электроподстанции самодельных взрывных устройств".

Публикация в росСМИ

На третьем этапе этой информационно-психологической спецоперации в российском и украинском сегментах соцсетей и медиа появились фото и видео с десятком людей с флагом РФ на фоне стелы "Грайворонский район", продолжает Олег Стариков.

Данное сообщение сопровождалось открытым заявлением жителей Грайворонского городского округа к российскому диктатору Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову.

Жители Грайворонского городского округа Белгородской области просят защиты у Путина и Белоусова. Скриншот

"Среди требований к высшему военно-политическому руководству России заявлены просьбы соблюдать гражданские права, обеспечить безопасность и компенсировать нанесенный ущерб из-за постоянных обстрелов, предоставить населению района дошкольного и школьного возраста статуса "дети СВО", – говорит эксперт.

Он напомнил, что последние официальные сообщения в СМИ о блэкаутах, подобных июльскому-2024, но менее масштабных, в Белгородской области были в ноябре 2022 года. Тогда речь шла о марафоне пожаров на Белгородской ТЭЦ и подстанции "Южная". Тогда эти происшествия связывали с техногенными неполадками и халатностью персонала.

"При этом стоит отметить, что с начала 2023 года на территории РФ боевые действия ведут российские военные формирования Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) по линии населенных пунктов Теткино, Грайворон и Козинка", – говорит Олег Стариков.

В конце июня The Washington Post со ссылкой на внутренние российские документы, опубликовал данные, согласно которым с апреля-2023 по апрель-2024 было зафиксировано 38 случаев нештатного схода корректируемых авиационных бомб (КАБ) различного калибра ВС РФ на территорию Белгородской области и не менее четырех случаев – падение КАБов на городскую гражданскую застройку самого Белгорода, а также 11 авиабомб упало на приграничный Грайворонский район.

Всего же за время широкомасштабных боевых действий с февраля 2022 года российской стороной, согласно информации WP, задокументировано более 100 нештатных схождений КАБов.

На основании вышеизложенного Олег Стариков делает следующие выводы:

1. Согласно Женевским конвенциям и Правилам и обычаям ведения войны, в случае перекрестных боевых действий гражданское население надо эвакуировать, что, кстати, и было сделано украинской стороной в Волчанском и прилегающих к границе с Белгородской областью районах Харьковской области. Со стороны российских властей на федеральном уровне такое решение не принимали.

2. Природный компонент КАБов производства 1950-х годов должен быть принят к сведению, так как полной информации о количестве неразорвавшихся боеприпасов и бомб нет, но резонно предположить, что не все факты детонирования российских снарядов на территории РФ попадают в публичную плоскость.

3. Очевидна попытка властей Белгородщины переложить ответственности за инцидент на электрогенерирующих мощностях в Белгороде и списать масштабную техногенную аварию на военные действия и на украинскую сторону.

4. Имеет место использование данной ситуации местными чиновниками во внутренних разборках, как элемент давления на власть и привлечения внимания вышестоящего руководства. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, получивший в мае 2024 года Орден мужества за якобы "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", фактически самоустранился от исполнения функций и обязанностей по защите гражданского населения.

Он систематически игнорирует факты отказа работников МЧС выезжать на вызовы в приграничные населённые пункты, в частности и Грайворонский район, для устранения последствий, сопряженных с боевыми действиями. Населению выданы индивидуальные огнетушители в качестве самостоятельного обеспечения безопасности. Именно об этом было заявление российских граждан на фоне стелы Грайворонского района.

5. Этот инцидент может быть воспринят мировым сообществом, как создание гуманитарного бедствия для почти миллиона граждан РФ на российской территории с ограничением доступа к электроснабжению и питьевой воде, и может быть использован российской стороной в качестве аргумента при создании образа Украины как государства-террориста. Предпосылки такого характера в Совбезе ООН со стороны российского представительства были уже неоднократно, резюмирует Олег Стариков.