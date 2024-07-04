Блогерша-"эскортница" с наградой от ГУР раскрыла дату своей свадьбы с любимым (фото)

Скандальная девушка готовится выйти замуж за мужчину по имени Андрей

Украинская блогерша Ксюша Манекен, которая оскандалилась получением награды от Главного управления разведки МОУ, рассказала, когда запланирована ее свадьба с любимым мужчиной.

Бывшая эскортница заявила, что торжество планируется на осень. Ксения раскрыла, что свадебное платье будет готово уже к сентябрю. Этим блогерша поделилась в сторис Инстаграма.

"У меня не совсем традиционный вкус по поводу свадебных образов, поэтому образ, который для меня создаст Эльвира Гасанова (украинский дизайнер — ред.) вы увидите уже в сентябре", — рассказала Манекен.

Также блогерша отметила, что не планирует большое торжество. "Будет небольшое празднование для самых близких, пышной свадьбы с тамадой не будет", — поделилась девушка.

Напомним, что в апреле Ксюша Манекен заявила, что выходит замуж. Возлюбленного блогерши зовут Андрей и он занимается продажей недвижимости. Манекен рассказала, что ее знакомство с мужчиной было романтическим, однако она не хочет раскрывать всю историю.

Также девушка рассказала, что продолжит строить семью и карьеру в Украине: "А где как не здесь?) при всех проблемах и недовольствах пока нигде в другом месте я жить не хочу. Здесь все кого я люблю, здесь мой дом".

Напомним, что в интервью Анне Олицкой Ксюша Манекен рассказала, что с 19 до 22 лет занималась эскортом, а затем открыла брачное агентство. В 2023 году она заявила, что получила медаль от ГУР. Пока неизвестно, за что получила отличие, однако пообещала рассказать об этом после войны.

В то же время в самом ГУР рассказали, что блогерша получила награду за "особые навыки". После всего этого украинцев смутила сама деятельность Ксении Волощук (настоящая фамилия девушки), поскольку в соцсетях у нее преимущественно фото из жанра легкой эротики или ню.

Кроме того, ей вспомнили высказывания многолетней давности по Крыму. Позже девушка отметила, что всем людям свойственно ошибаться и заявила, что признает свою вину за неоднозначные слова о Крыме.