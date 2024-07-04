Блогерка-"ескортниця" з нагородою від ГУР розкрила дату свого весілля з коханим (фото)

Скандальна дівчина готується вийти заміж за чоловіка на ім’я Андрій

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка оскандалилася отриманням нагороди від Головного управління розвідки МОУ, розповіла, коли заплановано її весілля з коханим чоловіком.

Колишня ескортниця заявила, що свято планується на осінь. Ксенія розкрила, що весільна сукня буде готова вже до вересня. Цим блогерка поділилася у сторіс Інстаграму.

"В мене не зовсім традиційний смак щодо весільних образів, тому образ, який для мене створить Ельвіра Гасанова (український дизайнер — ред.) ви побачите вже в вересні", — розповіла Манекен.

Також блогерка зазначила, що не планує великої урочистості. "Буде невелике святкування для самих близьких, пишного весілля з тамадою не буде", — поділилася дівчина.

Нагадаємо, що у квітні Ксюша Манекен заявила, що виходить заміж. Коханого блогерки звати Андрій і він займається продажем нерухомості. Манекен розповіла, що її знайомство із чоловіком було романтичним, проте вона не хоче розкривати всю історію.

Також дівчина розповіла, що продовжить будувати родину та кар’єру в Україні: "А де як не тут?) попри всі негаразди і невдоволення поки що ніде в іншому місці я жити не хочу. Тут всі кого я люблю, тут мій дім".

Нагадаємо, що в інтерв’ю Анні Олицькій Ксюша Манекен розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом, а потім відкрила шлюбне агентство. 2023 року вона заявила, що отримала медаль від ГУР. Поки що невідомо, за що отримала відзнаку, проте пообіцяла розповісти про це після війни.

Водночас у самому ГУР розповіли, що блогерка отримала нагороду за "особливі навички". Після всього цього українців збентежила сама діяльність Ксенії Волощук (справжнє прізвище дівчини), оскільки в соцмережах вона має переважно фото з жанру легкої еротики чи ню.

Крім того, їй згадали висловлювання багаторічної давності щодо Криму. Пізніше дівчина зазначила, що всім людям властиво помилятися та заявила, що визнає свою провину за неоднозначні слова про Крим.