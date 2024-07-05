Нужен новый Гринкевич? Скандальная Морозюк обратилась к хейтерам и заговорила про замужество (видео)

Соня Морозюк, влипшая в скандал с семейством Гринкевичей, с иронией высказалась хейтерам

Украинская "художница смыслов" Соня Морозюк, наибольшую популярность которой принес скандал с семейством Гринкевичей и их делом о хищении средств Минобороны, обратилась к своим хейтерам.

В сторис Инстаграма 25-летняя девушка высказалась тем, кто критикует каждое ее начинание и проект. Только в июне Морозюк выпустила своей первый сингл под названием "Вільна", после которого, судя по комментариям под видео, художницу обсмеяли за начало певческой карьеры.

"Все, я бросаю живопись. Я больше не художница, я певица… Ааа я забыла. С каких это херов ты певица? Вы вообще слышали эту мерзость? Как она посмела выпустить песню, ну как так? А если я так петь не могу, потому что так решили другие люди…", — с иронией сказала скандальная девушка.

Кроме того, Соня затронула тему "удачного замужества". Раз ей нельзя ничего делать и у нее ничего не получается, то пора надеяться только на "мужчину с деньгами".

"Мы надеемся удачно выйти замуж! Больше ничего. Вот с этой секундочки буду заниматься этим вопросом. Более нечем, только этим", — підсумувала Морозюк.

Скандал с Гринкевичами и невестка Соня Морозюк

Напомним, в конце декабря 2023 года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Им оказался львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Игоря Гринкевича и его сына Романа подозревают в причинении ущерба государству на сумму почти 1 млрд грн. Позже невеста Романа, художница Соня Морозюк, разорвала с ним помолвку. Она пообещала продать его подарки, а деньги пожертвовать на ВСУ. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на заявление Сони Морозюк.

В марте художница дала первое после скандала интервью Дмитрию Гордону. В нем украинцы поймали Морозюк на лжи о деньгах, а само интервью "распекли".