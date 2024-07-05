И ВСУ, и россияне на фронте видят НЛО: украинский ученый сообщил подробности

Около 80-85% явлений оказываются обычного происхождения

Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий (УНИЦА) "Зонд" получает около 30-40 сообщений об аномальных явлениях в год. О них сообщают и военные, и гражданские.

Об этом отмел глава УНИЦА, кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст". Он добавил что таких сообщений становится больше и снимаются они на камеры БпЛА, с помощью тепловизоров и других средств.

"Следует отметить, что противник также видит эти явления и отмечает, что это не является русскими или нашими дронами, или другими летательными аппаратами", — поделился Артем Билык.

Он отметил, что аномальные объекты в небе демонстрируют характеристики, которые пока не могут быть достигнуты известными средствами. Объекты могут мгновенно ускоряться, внезапно появляться и исчезать, демонстрировать световые эффекты. Страна, которая первой поймет принципы их построения, совершит цивилизационный прорыв.

Ранее мы рассказывали, что над США заметили огромный летающий объект. На следующий день необычное явление заметили и над Украиной.