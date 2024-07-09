Итальянская паста по-советски и студенческий суп: какие советские блюда остались в меню до сих пор (фото)

Некоторые блюда мы любим до сих пор

Советское время считается периодом дефицита и отсутствия продуктов в магазинах. Многие думают, что в это время люди питались только серыми макаронами и морской капустой.

Однако существуют блюда, которые готовили в советских семьях всегда и они стали культовыми. "Телеграф" рассказывает о блюдах, которые были популярными в СССР и при этом многие готовят их до сих пор.

Какие блюда родом из СССР кулинары готовят до сих пор

Оригинальный рецепт салата оливье был изобретен поваром-французом Люсьеном Оливье еще в 1860-х годах. В него входили: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль с соевым маслом. Однако именно в СССР его стали готовить так, как мы готовим его сейчас.

Все дело в том, что достать рябчиков, раков или икры было невозможно. Поэтому в ресторанном варианте салата появилась курица, а в домашнем — обычная вареная колбаса. Туда же добавляли отварной картофель и морковь, яйца, соленые огурцы, зеленый горошек, лук и все заправляли домашним майонезом, солью и луком.

Салат оливье

Считается, что салат "Шуба" был создан комсомольцами в период революции. Его название означает "Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема". Состояло блюдо из самых простых продуктов, чем подчеркивалось его пролетарское происхождение.

Популярным стал салат после войны. Как правило, готовят его из отварных овощей и рыбы (вегетарианцы заменяют ее морской капустой).

Как правило, для салата отваривают свеклу, картофель, морковь. Это все мелко трется на терке и накладывается на порезанную рыбу. Каждый слой салата хорошо промазывается майонезом.

Cалат Шуба

Салат "Пассажирский" был придуман советскими поварами в 1970-е годы. Считается, что название прицепилось к блюду из-за того, что он был постоянной позицией в меню вагонов-ресторанов.

Готовится салат из обжаренной говяжьей печени, соленых огурцов и пассированного лука. Все это смазывалось майонезом, солилось и перчилось.

Пользовался популярностью и студенческий суп — он готовился на бульоне из обычных сосисок. Туда же добавляли картофель, морковь, лук и несколько плавленных сырков. Бюджетное блюдо часто готовили студенты — отсюда и название блюда.

Также любили гороховый суп из специальных брикетов. Часто это блюдо подавали в столовых для студентов и рабочих.

Гороховый суп

Бюджетным аналогом итальянской пасты были макароны по-флотски. Их можно было попробовать в любой столовой, санатории или лагере. Готовилось блюдо просто: отваренные макароны перемешивали с обжаренным с луком и фаршем.

Макароны по-флотски

В советское время было много манной крупы, стояла она дешево, поэтому была доступной и популярной. Готовили ее везде: в школах, лагерях, больницах. Однако часто повара плохо размешивали блюдо и в манке часто присутствовали комочки.

Ранее мы рассказывали, какие макароны были в СССР и почему при варке превращались в кашу. Также "Телеграф" писал, зачем в СССР придумали рыбный день.