Італійська паста по-радянському та студентський суп: які радянські страви залишилися в меню до цього часу (фото)

Деякі страви ми любимо досі

Радянський час вважається періодом дефіциту та відсутності продуктів у магазинах. Багато хто думає, що в цей час люди харчувалися лише сірими макаронами та морською капустою.

Проте існують страви, які готували у радянських сім’ях завжди, і вони стали культовими. "Телеграф" розповідає про страви, які були популярними в СРСР і при цьому багато хто готує їх досі.

Які страви родом із СРСР кулінари готують досі

Оригінальний рецепт салату олів’є був винайдений кухарем-французом Люсьєном Олів’є ще у 1860-х роках. До нього входили: смажений рябчик, картопля, свіжі огірки, каперси, оливки, соус Провансаль із соєвою олією. Однак саме в СРСР його почали готувати так, як ми готуємо його зараз.

Вся річ у тому, що дістати рябчиків, раків чи паюсної ікри було неможливо. Тому в ресторанному варіанті салату з’явилася курка, а домашньому — звичайна варена ковбаса. Туди ж додавали відварену картоплю та моркву, яйця, солоні огірки, зелений горошок, цибулю і все заправляли домашнім майонезом, сіллю та цибулею.

Салат олів’є

Вважається, що салат "Шуба" створили комсомольці в період революції. Його назва означає "Шовінізму та Занепаду – Бойкот та Анафема". Складалося блюдо із найпростіших продуктів, чим підкреслювалося його пролетарське походження.

Популярним став салат після війни. Як правило, готують його з відварених овочів та риби (вегетаріанці замінюють її морською капустою).

Як правило, для салату відварюють буряк, картопля, морква. Це все дрібно треться на тертці й накладається на порізану рибу. Кожен шар салату добре промазується майонезом.

Салат Шуба

Салат "Пасажирський" був придуманий радянськими кухарями у 1970-ті роки. Вважається, що назва причепилася до страви через те, що вона була постійною позицією в меню вагонів-ресторанів.

Готується салат з обсмаженої яловичої печінки, солоних огірків та пасерованої цибулі. Все це змащувалося майонезом, солилося та перчилось.

Популярний був і студентський суп — він готувався на бульйоні зі звичайних сосисок. Туди ж додавали картоплю, моркву, цибулю та кілька плавлених сирків. Бюджетну страву часто готували студенти — звідси назва страви.

Також любили гороховий суп зі спеціальних брикетів. Часто цю страву подавали до їдалень для студентів та робітників.

Гороховий суп

Бюджетним аналогом італійської пасти були макарони по-флотськи. Їх можна було спробувати у будь-якій їдальні, санаторії чи таборі. Готувалася страва просто: відварені макарони перемішували з обсмаженою з цибулею та фаршем.

Макарони по флотськи

За радянських часів було багато манної крупи, стояла вона дешево, тому була доступною та популярною. Готували її всюди: у школах, таборах, лікарнях. Однак часто кухарі погано розмішували страву і в манці часто були грудочки.

Раніше ми розповідали, які макарони були в СРСР і чому при варінні перетворювалися на кашу. Також "Телеграф" писав, навіщо в СРСР вигадали рибний день.