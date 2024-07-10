Тормозная жидкость, самогон из клея и не только: чем советские люди заменяли алкоголь

Некоторые "эксперименты" порой заканчивались плачевно для здоровья людей

В связи с дефицитом в СССР многих элементарных вещей советские люди выкручивались, как могли. Это коснулось даже алкоголя.

Многие умудрялись заменить алкоголь домашними "коктейлями", порой приготовленными из странных на первый взгляд ингредиентов — этот факт приводил не только к алкоголизму, но и к летальным исходам. "Телеграф" рассказывает о самых необычных заменителях алкоголя, популярных среди советских граждан.

Чем в СССР заменяли алкоголь

В советское время была очень популярна так называемая "табуретовка". Этот напиток впервые описывается в романе "Золотой теленок" — там главный герой говорил, что даже из обычной табуретки может получиться прекрасный самогон.

Со временем главным ингредиентом "табуретовки" стал столярный клей. Его "доставали" из столов, стульев и другой мебели, укладывали в бутылки и ждали, пока клей забродит.

Альтернативный вариант приготовления напитка — из отходов древесины. Их просто пропитывали спиртом.

Работники фабрик и заводов часто воровали бензин для личных нужд. Из него готовили самогон — получался напиток со странным привкусом и ужасным запахом.

Помимо бензина, советские люди употребляли и тормозную жидкость. Никого не останавливал даже возможный факт потери зрения после употребления напитка — чтобы достать желанный ингредиент, люди шли на самые разные ухищрения.

"Приучили" пить тормозную жидкость военнослужащие — они не боялись последствий и проблем со здоровьем в дальнейшем. Потом напиток стал популярен среди работников комбинатов и фабрик.

Употребляли в чистом виде и денатурат — технический спирт, который используют для изготовления моющих средств. Часто для приготовления алкоголя его смешивали даже с топливом.

Многие готовили спирт из денатурата

Популярным напитком являлся одеколон. Изначально предпочитали "Тройной", однако через некоторое время появился конкурент — "Дух Женевы". Парфюм смешивали с различными спиртосодержащими средствами.

Одеколон - популярный ингреидент для различных напитков

Придумывали в СССР и различные коктейли. Самым популярным считался "Слеза комсомолки". Делали его из лосьонов и ополаскивателя для полости рта. Их смешивали с лимонадом или газированной водой, добавляя по вкусу лак.

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