Их даже не было на картах. Топ-5 закрытых городов СССР: почему они возникли и что там делали

Некоторые из этих городов до сих пор существуют и работают

В советские времена существовало много странных традиций и стереотипов, но есть и довольно жуткие вещи. В частности, закрыты города, которые не числились на картах и имели заборы из колючей проволоки.

"Телеграф" расскажет о закрытых административно-территориальных единицах (ЗАТЕ) СССР и почему они появлялись.

Сверхсекретные города не числились на картах и не обсуждались среди простых людей, ведь на их территориях проводились разработки и испытания в атомной, космической, военных сферах. Там исследовали сверхопасные болезни, например, сибирскую язву.

Жители закрытых городов не могли рассказывать о них и держали всю информацию в секрете, ведь подписывали специальные документы о неразглашении. Нарушение этих договоров могло привести к ответственности. Выезд из городов разрешался только по командировке или отпуску, в гости могли приезжать только родственники постоянных жителей.

Закрытые города СССР

Арзамас-16. В настоящее время закрытый ядерный центр Саров. Его история началась в 50-е годы, тогда там горожане фактически жили в изоляции, не имея возможности покидать территорию даже по отпуску. Ведь именно в Арзамасе велись работы по созданию атомной бомбы. Сейчас же бывший Арзамас-16, а теперь ядерный центр Саров строго охраняется и по сей день является закрытым городом.

Томск-7 (Северск). Один из самых обитаемых секретных городов. Более 20 тыс. осужденных преступников в начале 50-х годов построили его для обслуживания Сибирского химкомбината по выпуску высокообогащенного урана и получения оружейного плутония. В 1958 году в городе была построена вторая в мире Сибирская АЭС, которая проработала до 2008 года.

Один из самых обитаемых секретных городов. Более 20 тыс. осужденных преступников в начале 50-х годов построили его для обслуживания Сибирского химкомбината по выпуску высокообогащенного урана и получения оружейного плутония. В 1958 году в городе была построена вторая в мире Сибирская АЭС, которая проработала до 2008 года. Челябинск-70 (Снежинск). В этой ЗАТЕ была создана самая большая в мире термоядерная бомба, известная как "Кузькина мать", или "Царь-бомба".

Челябинск-70 и "Царь-бомба"

Красноярск-26 (Железногорск). Этот город специализировался на выпуске космических спутников и секретного горнохимического комбината, который производил оружейный плутоний. В 1950 году заключенных ГУЛАГа привлекли к строительству соответствующих предприятий. В настоящее время город имеет статус ЗАТЕ, но предприятия сконцентрированы на переработке и хранении отработанного ядерного топлива.

Этот город специализировался на выпуске космических спутников и секретного горнохимического комбината, который производил оружейный плутоний. В 1950 году заключенных ГУЛАГа привлекли к строительству соответствующих предприятий. В настоящее время город имеет статус ЗАТЕ, но предприятия сконцентрированы на переработке и хранении отработанного ядерного топлива. Челябинск-40 или Челябинск-65 (Озерск). Именно в этом сверхсекретном городе действовал печально известный химкомбинат "Маяк", производивший радиоактивные изотопы. В 1957 году на его территории произошла утечка радиоактивных отходов, которая поставила под угрозу жизнь 270 тысяч человек. Сейчас он до сих пор закрыт, но химкомбинат перепрофилировали на переработку отработанных ядерных отходов.

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