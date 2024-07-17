Електролічильник дає неправильні показання: що робити і куди звертатися

З часом електричні лічильники можуть виходити з ладу

Важливо регулярно стежити за показаннями свого лічильника, оскільки його точність впливає на облік спожитої енергії. Неправильна робота пристрою може призвести до переплат, створюючи зайві фінансові обтяження.

На Facebook-сторінці YASNO розповіли українцям, що робити та куди звертатися, якщо лічильник почав неправильно показувати електроенергію, яка споживається. Ці поради допоможуть уникнути потенційних проблем.

Що робити, якщо електролічильник дає неправильні показання

Споживачам розповіли, що при проблемах із лічильником необхідно насамперед звернутися до свого оператора системи розподілу (ОСР). Саме вони займаються технічними питаннями, а саме заміною та перевіркою лічильників. Контакти ОСР можна переглянути за цим посиланням.

Постачальники електроенергії, наприклад, YASNO, обробляють дані споживання електроенергії клієнта, потім передають інформацію ОСР. На її основі YASNO застосовує чинний тариф, здійснює нарахування та відправляє клієнтам рахунки, щоб не було жодних помилок у розрахунках.

Також українцям нагадали, що важливо вчасно передавати показання електролічильників, щоб суми у комунальних платежах були лише за фактично спожите світло. Показники слід передавати за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

"Телеграф" писав раніше, хто і навіщо проводить перевірку лічильників на воду. Пропонуємо докладніше про цю процедуру.