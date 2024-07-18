Корректировка показаний газовых счетчиков: что это такое и кому обязательно нужно пройти эту процедуру

Узнайте, что нужно сделать с газовым счетчиком

Обязательная процедура для потребителей газа в Украине — это корректировка показаний газовых счетчиков. Она необходима в некоторых случаях, чтобы избежать проблем в платежках.

Ежемесячная передача показателей газовых счетчиков — это обязательное условие для потребителей газа. Однако не все знают, что нужно и важно также делать корректировку этих показаний, пишет 24tv.ua.

Когда нужно делать корректировку показаний

При неполной передаче показаний — если данные были переданы не с 1 по 5 число каждого месяца, а в другие дни.

При повторной передаче показателей через разные каналы — через онлайн-сервисы и контакт-центр одновременно, что может привести к неправильной обработке данных.

При передаче ложных показаний.

При существенном завышении или занижении показаний.

При временном отсутствии потребителя газа по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно.

Как сделать корректировку показаний счетчика газа

Сделать процедуру корректировки показаний газового счетчика можно сделать в сервисе обслуживания клиентов "Газмереж". Также это можно сделать онлайн на сайте "Газмереж" вашего региона.

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