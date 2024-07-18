Корректировка показаний газовых счетчиков: что это такое и кому обязательно нужно пройти эту процедуру
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, что нужно сделать с газовым счетчиком
Обязательная процедура для потребителей газа в Украине — это корректировка показаний газовых счетчиков. Она необходима в некоторых случаях, чтобы избежать проблем в платежках.
Ежемесячная передача показателей газовых счетчиков — это обязательное условие для потребителей газа. Однако не все знают, что нужно и важно также делать корректировку этих показаний, пишет 24tv.ua.
Когда нужно делать корректировку показаний
При неполной передаче показаний — если данные были переданы не с 1 по 5 число каждого месяца, а в другие дни.
При повторной передаче показателей через разные каналы — через онлайн-сервисы и контакт-центр одновременно, что может привести к неправильной обработке данных.
При передаче ложных показаний.
При существенном завышении или занижении показаний.
При временном отсутствии потребителя газа по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно.
Как сделать корректировку показаний счетчика газа
Сделать процедуру корректировки показаний газового счетчика можно сделать в сервисе обслуживания клиентов "Газмереж". Также это можно сделать онлайн на сайте "Газмереж" вашего региона.
Ранее "Телеграф" рассказывал о поверке счетчиков. За что и на какую сумму могут оштрафовать потребителей.