Коригування показників газових лічильників: що це таке та кому обов’язково потрібно пройти цю процедуру

Дізнайтесь, що потрібно зробити з газовим лічильником

Обов’язковою процедурою для споживачів газу в Україні є коригування показників газових лічильників. Воно необхідна у деяких випадках, щоб уникнути проблем у платіжках.

Щомісячна передача показників газових лічильників – це обов’язкова умова для споживачів газу. Однак не всі знають, що потрібно і важливо робити коригування цих показників, пише 24tv.ua.

Коли потрібно робити коригування показників

При неповній передачі показників — якщо дані були передані не з 1 по 5 число кожного місяця, а в інші дні.

При повторній передачі показників через різні канали - через онлайн-сервіси та контакт-центр одночасно, що може призвести до неправильної обробки даних.

При передачі неправдивих показань.

При суттєвому завищенні чи заниженні показань.

За тимчасової відсутності споживача газу за адресою, яка не дублює останні показання, зафіксовані на лічильнику з 1 по 5 число щомісяця.

Як зробити коригування показань лічильника газу

Зробити процедуру коригування показань газового лічильника можна в сервісі обслуговування клієнтів "Газмереж". Також це можна зробити онлайн на сайті "Газмереж" вашого регіону.

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