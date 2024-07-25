Не пропустите этот день: когда передавать показатели счетчика электроэнергии

Подавайте показания в указанные сроки

Для того чтобы не попадать в долги и не платить потом штрафы, нужно оплачивать коммунальные услуги. Поэтому важно своевременно подавать показатели в соответствующие службы в конкретные сроки.

DTEK сообщает, что показатели счетчика за свет посылают в четкие сроки: за 2 суток до окончания месяца и в течение 3 дней следующего. Если отправить показатели в другие числа месяца, их будут считать данными на текущую дату. Тогда потребление электроэнергии будут считать, используя расчет среднесуточного объема потребления.

Поэтому если по определенным причинам не передали показатели счетчика за 2 суток до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то будут учитываться не ваши числа, а средние нормы, обычно используемые за 1 сутки. Это написано в Кодексе коммерческого учета электрической энергии.

Также известно, что число использованной электроэнергии рассчитывается за 1 календарный месяц. То есть, принимают во внимание период с 1 числа прошедшего месяца, по 1 число текущего месяца.

Ранее "Телеграф" писал о том, что категорически нельзя делать со счетчиком. Можете получить штраф в размере 100 тысяч гривен.