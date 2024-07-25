Не пропустіть цей день: коли передавати показники лічильника електроенергії

Подавайте показання у зазначені терміни

Для того, щоб не потрапляти в борги та не платити потім штрафи, треба вчасно сплачувати комунальні послуги. Тому важливо подавати показники у відповідні служби в конкретні терміни.

DTEK повідомляє, що показники лічильника за світло надсилають у чіткі терміни: за 2 доби до завершення місяця та упродовж 3 днів наступного. Натомість якщо надіслати показники в інші числа місяця, їх вважатимуть даними на поточну дату. Тоді споживання електроенергії рахуватимуть, використовуючи розрахунки середньодобового обсягу споживання.

Тому якщо з певних причин не передали показники лічильника за 2 доби до кінця місяця та упродовж 3 днів наступного, то братимуть до уваги не ваші числа, а середні норми, які зазвичай використовують за 1 добу. Це прописано в Кодексі комерційного обліку електричної енергії.

Також відомо, що число використаної електроенергії вираховують за 1 календарний місяць. Тобто, беруть до уваги період з 1 числа місяця, який минув по 1 число поточного місяця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що категорично не можна робити із лічильником. Можете отримати штраф, розміром у 100 тисяч гривень.