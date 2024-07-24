За это грозит штраф: что категорически нельзя делать со счетчиком

Штраф может доходить до 100 тысяч гривен

Несоблюдение определенных правил при использовании бытовых счетчиков может привести к штрафам для клиентов. Во избежание неприятностей важно строго следить за их состоянием и своевременно передавать показания.

"Телеграф" напомнил украинцам, какие манипуляции нельзя совершать с бытовыми счетчиками, чтобы не нарваться на штраф. Стоит это запомнить!

Что нельзя делать с бытовыми счетчиками

Потребителям необходимо не только проводить обязательную проверку устройств в указанные сроки, но и следить за тем, чтобы показания были верными. Если не хотите получить штраф, запомните, что нельзя делать с газовым счетчиком:

запрещается самостоятельно проводить врезку в газопровод без разрешения;

нельзя самостоятельно возобновлять газоснабжение, если его отключили;

нельзя подключать самостоятельно газовые приборы к внутренней сети;

запрещается демонтировать счетчик и срывать с него пломбу;

За подобные манипуляции предусмотрены штрафные санкции, они стартуют от 850 гривен (за демонтаж устройства) и могут составлять 100 тысяч (за срыв пломбы). Поэтому лучше не рисковать и не вмешиваться в работу бытового счетчика.

Что касается счетчиков за воду, то нельзя:

подключать точки подачи воды в обход счетчика;

запрещается демонтировать счетчик и срывать пломбу;

нельзя устанавливать магниты на счетчики;

запрещается смешиваться в работу устройства;

"Телеграф" писал ранее, какой счетчик лучше установить, чтобы платить за электроэнергию в два раза меньше. Его установка, как говорят в "Yasno", окупится уже за 1-2 года.