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Сгорел счетчик: куда обращаться и кто будет оплачивать установку нового

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
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Что делать, если сгорел счетчик
Что делать, если сгорел счетчик. Фото Depositphotos

Компания оплатит установку нового счетчика лишь в одном случае

Счетчики воды и электроэнергии могут давать неверные показания и выходить из строя по различным причинам, что может привести к дополнительным затратам. Украинцам рассказали, куда следует обращаться в таких случаях, чтобы оперативно решить проблему.

В ДТЭК отметили, что быстрое обращение позволит предотвратить необоснованные переплаты и избежать дальнейших неполадок. Также в компании назвали условие, при котором клиенту проведут замену устройства бесплатно.

Что делать, если сгорел счетчик

Если потребитель обнаружил, что счетчик вышел из строя, об этой проблеме необходимо сразу сообщить в ДТЭК. По адресу направят специалистов, которые осмотрят устройство, выяснят причину поломки и проведут замену.

Как правило, если счетчик сгорел, то пропадает и электричество, а также существует угроза короткого замыкания, что может привести к негативным последствиям. Из-за этих причин реагировать нужно быстро. В первую очередь, нужно отключить подачу электроэнергии в щитовой. Но может быть и ситуация, при которой свет не будет пропадать. Здесь важно учитывать нюанс, что продолжать пользоваться электричеством, если счетчик поломан, нельзя.

В ДТЭК отметили, что ремонт счетчика должны проводить квалифицированные специалисты, не нужно самостоятельно заниматься техническими процедурами. Если видимых повреждений на устройстве нет, но счетчик не работает, нужно написать обращение в центр обслуживания клиентов.

Новое устройство должны клиенту установить в течение 5 дней. Если поломка произошла не по вине потребителя, компания оплачивает замену счетчика. Если же клиент виноват в поломке, тогда ремонт и замена проводится за его счет. Стоимость рассчитываться индивидуально, многое зависит от степени повреждения и модели самого счетчика.

Ранее "Телеграф" писал, как представить показатели счетчика воды. Важно это делать правильно, чтобы не платить больше.

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