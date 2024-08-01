Поверка счетчиков воды: кто оплачивает процедуру и как это происходит

Не забудьте своевременно проводить поверку

Поверка счетчиков воды – важная процедура, которую обязательно проводят для проверки работы прибора. Во время такой процедуры специалисты фиксируют, правильные ли данные показывает счетчик, а значит — платим ли мы корректную стоимость.

Может быть, что прибор вам скажут заменить, если он не будет соответствовать определенным требованиям. Пренебрегать этой рекомендацией не стоит, потому что тогда вам начнут считать оплату по средним показателям, а впоследствии и по нормам водопотребления. Тогда придется платить за воду гораздо больше, рассказали в Службе Поверки счетчиков.

Кто и как часто проводит поверку

Поверку счетчиков воды производят 1 раз в 4 года. В документации устройства указаны сроки, в которые это нужно сделать. Есть два пути поверки.

Приглашаете работника водоканала, который сделает все необходимое. В частности, снимет пломбу и отправит в лабораторию на проверку. Затем специалист приедет и установит пломбу на прежнее место. Можно обойтись без демонтажа, но тогда нужно заказывать эксперта, который совершит процедуру, используя специальную проливную установку. Все делается непосредственно на месте, а результаты посылают через несколько суток.

Если не сделать такую процедуру, то сумма к оплате за коммунальные услуги будет считаться по-другому. От показателя общедомового счетчика будут вычитать общее число показателей счетчиков во всех квартирах. То, что останется, придется на квартиры с неверенными счетчиками или там, где приборов вообще нет.

Кто оплачивает поверку

Эту информацию можно узнать в договоре, подписанном с поставщиком воды. В основном оплачивает владелец счетчика. Бывает так, что совладельцы многоквартирных домов заключают соглашение с поставщиками услуг. Тогда возмещать расходы на поверку или ремонт может поставщик коммунальных услуг за средства, которые платят абоненты за обслуживание.

Ранее "Телеграф" писал о smart-счетчиках и в чем их особенности. Узнайте, выгодно ли покупать такой прибор.