В чем преимущество smart-счетчика и может ли он "накрутить" лишнее

Пользователям назвали основные преимущества таких счетчиков

Есть разные виды счетчиков электроэнергии, но в последнее время пользователи отдают предпочтение "умным" устройствам. Украинцам рассказали, в чем основные преимущества smart-счетчиков и способны ли они "накрутить" лишнее.

На эти вопросы ответили на Facebook-странице энергетической компании "Могилев-Подольские ЭМ". Узнайте, выгодно ли устанавливать на электроэнергию smart-счетчики.

Чем smart-счетчики отличаются от обычных

"Умные" счетчики изготовлены из электронных компонентов и у них нет механических подвижных частей. Среди других они отличаются большей функциональностью, потому что не только считают потребляемую электроэнергию, но еще могут передавать показания, измерять напряжение и другие параметры сети, передавать данные энергокомпаниям об аварийных ситуациях в сети и прочее.

Пользователям рассказали, что smart-счетчики позволяют экономить, потому что считают потребляемую электроэнергию по ночному тарифу с 23:00 до 7:00. Если в этот период времени включить бойлер или электродуховку, то вы сможете заметно уменьшить счет.

Более того, устройство самостоятельно передает в компанию объем потребленной электроэнергии. На основе его показов поставщик электроэнергии формирует счет. Это удобно для клиентов, которые забывают передавать показания в указанный срок.

По поводу вопроса, способен ли smart-счетчик "накрутить" лишнее, в компании ответили, что нет. Если даже устройство выйдет из строя, в большинстве случаев есть возможность получить информацию из его энергонезависимой памяти. А это позволяет установить точные показатели и дату выхода из строя счетчика.

Ранее Телеграф рассказывал, как часто нужно проводить проверку счетчиков на горячую воду и почему это важно. Это позволяет избежать неточностей в расчетах и предотвратить возможные поломки.