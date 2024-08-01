Повірка лічильників води: хто оплачує процедуру і як це відбувається

Не забудьте вчасно проводити повірку

Повірка лічильників води — важлива процедура, яку обов'язково проводять для перевірки роботи приладу. Під час такої процедури фахівці фіксують, чи правильні дані показує лічильник, а отже — чи сплачуємо ми коректну вартість.

Може бути так, що прилад вам скажуть замінити, якщо він не відповідатиме певним вимогам. Нехтувати цією рекомендацією не варто, бо тоді вам почнуть рахувати оплату за середніми показниками, а згодом — й за нормами водоспоживання. Тоді доведеться сплачувати за воду набагато більше, розповіли в Службі Повірки лічильників.

Хто і як часто проводить повірку

Повірку лічильників води здійснюють 1 раз у 4 роки. У документації приладу вказані терміни, у які це потрібно зробити. Є два шляхи повірки.

Запрошуєте працівника водоканалу, який зробить все необхідне. Зокрема, зніме пломбу та відправить її у лабораторію на перевірку. Потім фахівець приїде та встановить пломбу на попереднє місце. Можна обійтися без демонтажу, але тоді треба замовляти експерта, який зробить процедуру, використовуючи спеціальну проливну установку. Все робиться безпосередньо на місці, а результати надсилають через кілька діб.

Якщо не зробити таку процедуру, тоді суму до оплати за комунальні послуги рахуватимуть по-іншому. Від показника загальнобудинкового лічильника відніматимуть загальне число показників лічильників у всіх квартирах. Те, що залишиться, припадатиме на квартири з неповіреними лічильниками або там, де приладів узагалі немає.

Хто оплачує повірку

Цю інформацію можна дізнатися у договорі, який підписується з постачальником води. Переважно оплачує власник лічильника. Буває так, що співвласники багатоквартирних будинків укладають угоду з надавачами послуг. Тоді покривати витрати на повірку або ремонт може надавач комунальних послуг за кошти, які платять абоненти за обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав про smart-лічильники та в чому їх особливості. Дізнайтеся, чи вигідно купувати такий прилад.