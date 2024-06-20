Легендарная киевская пещера Змея Горыныча попала в реестра недвижимых памятников Украины: что о ней известно (фото)

Стимул для новых научных исследований

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины включили восемь ценных археологических объектов столицы. Среди них есть и известный комплекс пещерного монастыря в усадьбе Кирилловской церкви.

Именно здесь, по легендам, жил трехглавый Змей Горыныч. Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Так, в государственный реестр недвижимых памятников Украины включили восемь ценных археологических объектов Киева. Соответствующий перечень объектов утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2024 года и имеет № 701.

"Эти объекты являются чрезвычайно ценными для нашей культуры и истории. Они являются живыми свидетельствами прошлых эпох и отражают многогранность нашего национального наследия", — подчеркнула Соловьева.

Также она отметила, что включение этих объектов в реестр — это очень важный шаг в сохранении и исследовании нашей истории.

"Считаю, что включение этих объектов будет стимулировать новые научные исследования и открывает новые возможности для ученых и культурологов в познании нашего многослойного культурного наследия", — отметила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА .

В реестр попали следующие объекты культурного наследия Киева:

Археологический комплекс Кирилловского монастыря, ХІІ в;

Культурный слой монастыря ХІІ-ХІІІ века, ХІІ-XVIII вв;

Некрополь Кирилловского монастыря, ХІІ в;

Комплекс пещерного монастыря в усадьбе Кирилловской церкви, ХІІ в;

Остатки монастырских сооружений, стен и Надвратной церкви с колокольней Кирилловского монастыря, вторая половина ХVIІІ в;

Смородинский археологический комплекс, IV-III тыс. до н.э.;

Подземное сооружение на Смородинском спуске, IV-III тыс. до н.э.;

Поселение трипольской культуры на Смородинском спуске, IV-III тыс. до н.э.

Попала в этот список и известная пещера Змея Горыныча, который, согласно легендам, часто нападал на древний Киев и вселял ужас в его жителей. Кроме этого, змей забирал с собой девушек, которые ему нравились, и больше их никто не видел.

В то же время на киевских землях жил богатырь Добрыня Никитич, который смог одолеть злодея.

У змея было три головы и он вселял ужас

По одной из версий, битва Добрыни и Змея проходила в местности Дорогожичи, а одна из легенд связана с древним киевским храмом той местности – Кирилловской церковью.

Считается, что от церкви до южной окраины Киева простирается лабиринт из глубоких пещер. Об этих рукотворных подземных ходах есть очень мало информации — они не исследованы, а кто их создал — неизвестно.

Но легенда гласит, что в этих пещерах жил и даже живет доныне легендарный Змей Горыныч, причем его пещера настолько глубокая, что ведет в преисподнюю.

Именно поэтому тюда не рискует никто спуститься и они остаются неизученными.

В истории битвы Змея и Добрыни Никитича есть два "финала": в одном из них богатырь победил чудовище, а во втором — богатырь не смог одолеть змея и просто загнал злодея далеко вглубь пещеры. Некоторые считают, что Горыныч до сих пор живет в глубокой пещере под Кирилловской церковью.

Стоит отметить, что с приходом советской власти в Киеве, большевики залили часть фундамента бетоном.

Где находится пещера Змея Горыныча: на склонах Смородинского оврага (Смородинский спуск), вблизи Кирилловской церкви.

Координаты: 50°28′29″ 30°28′42″ (начало) и 50°28′45″30°28′50″ (конец)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева обнаружили жуткую пещеру в которое есть перевернутые кресты, руны и кости. На стенах можно заметить странные и что-то наподобие алтаря. Там же нашли и лопату — инструмент, при помощи которого и создается это мистическое место.