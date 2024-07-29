Пляж запустел и порос травой: как сейчас выглядит оккупированный курорт на Арабатской стрелке (видео)
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С приходом россиян немногие хотят проводить свое время на пляже
Для многих популярных курортов Украины срывается уже третий сезон. Многие места, которые ранее летом с трудом помещали всех желающих отдохнуть, сейчас выглядят заброшенными.
Например, к таковым относится Счастливцево, которое расположено в Херсонской области. Кадрами оттуда поделился telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что в этом месте из-за чистой воды и мелкого моря до вторжения часто любили останавливаться семьи с детьми. Однако, как можно заметить на ролике, сейчас там можно встретить лишь нескольких человек. По всей видимости это местные жители.
"Русский мир" на Арабатской стрелке превратил курорт в безлюдное место", — говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что до начала российского вторжения населенные пункты на Арабатской стрелке входили в топ-10 наиболее популярных украинских курортных направлений.
Напомним, что запустенье и разруха это характерный маркер для всех украинских курортов, которые оказались в российской оккупации. Подобная картина повсеместно наблюдается и в других местах, например в Кирилловке или в Железном Порту.