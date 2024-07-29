Пляж запустел и порос травой: как сейчас выглядит оккупированный курорт на Арабатской стрелке (видео)

С приходом россиян немногие хотят проводить свое время на пляже

Для многих популярных курортов Украины срывается уже третий сезон. Многие места, которые ранее летом с трудом помещали всех желающих отдохнуть, сейчас выглядят заброшенными.

Например, к таковым относится Счастливцево, которое расположено в Херсонской области. Кадрами оттуда поделился telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что в этом месте из-за чистой воды и мелкого моря до вторжения часто любили останавливаться семьи с детьми. Однако, как можно заметить на ролике, сейчас там можно встретить лишь нескольких человек. По всей видимости это местные жители.

"Русский мир" на Арабатской стрелке превратил курорт в безлюдное место", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что до начала российского вторжения населенные пункты на Арабатской стрелке входили в топ-10 наиболее популярных украинских курортных направлений.

Напомним, что запустенье и разруха это характерный маркер для всех украинских курортов, которые оказались в российской оккупации. Подобная картина повсеместно наблюдается и в других местах, например в Кирилловке или в Железном Порту.