За такие деньги можно купить жилье в Киеве: сколько стоят квартиры в прифронтовых городах Донбасса

Иногда ценник может достигать нескольких миллионов гривен

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Однако жизнь в прифронтовых городах не останавливается.

"Телеграф" выяснил, сколько сейчас стоят квартиры в крупнейших городах, расположенных неподалеку от линии фронта. В частности, мы рассмотрели Константиновку, Покровск и Краматорск.

Константиновка

Этот город находится ближе всего к линии боевого столкновения. Он расположено примерно в 7 километрах от линии фронта. По данным сервиса объявлений, самая дорогая квартира здесь продается за 1 650 000 гривен, а самая дешевая – за 95 000 гривен.

Так, за трехкомнатную квартиру площадью 65,9 м² в хрущевке в центре города просят 1 650 000 гривен. В 2022 году там был сделан ремонт, с тех пор там никто не проживал. Также в ней есть мебель и бытовая техника.

А вот за 574 000 гривен можно приобрести даже четырехкомнатную квартиру площадью 65,9 м² по улице Циолковского, 17. Продавец отмечает, что здесь также был сделан ремонт.

В то же время за двухкомнатную квартиру площадью 42 м² в центре города просят 123 000 гривен. Она имеет автономное отопление, мебель, кондиционер, накопительный бак для воды, стиральную машину и все удобства.

Покровск

От этого города до линии фронта около 16 км. Здесь самая дорогая квартира продается за 1 477 000 гривен. Она имеет 3 комнаты и площадь 71 кв. м. Расположена она на 4-м этаже девятиэтажки в микрорайоне Лазурный.

За 492 000 гривен в городе можно купить двухкомнатную квартиру площадью 43,8 кв. м в микрорайоне Южный. Она находится на втором этаже пятиэтажного дома и имеет индивидуальное отопление.

Одна из самых дешевых квартир в городе продается за 164 000 гривен. Она имеет 2 комнаты и общую площадь 36 кв. м и расположена в микрорайоне Динас на 2 этаже четырехэтажного дома. В квартире есть мебель, счетчики на тепло и воду. В доме есть скважина – вода круглосуточно. Установлен бойлер для нагрева воды.

Краматорск

Город находится примерно в 20 километрах от линии боевого столкновения. Это самый большой из перечисленных городов, поэтому и жилье здесь самое дорогое.

Так, за 3 077 000 гривен в центре города продается трехкомнатная квартира в "сталинке" общей площадью 115 кв. м. В квартире установлен автономный газовый котел, система очистки воды, кондиционеры, два увеличенных балкона, дубовый щитовой паркет. Остается вся мебель, бытовая техника и посуда, которые находятся в квартире.

За 1 313 000 гривен можно также приобрести трехкомнатную квартиру площадью 65 кв. м с мебелью и бытовыми приборами. Она находится на первом этаже девятиэтажки на Краматорском бульваре.

А одна из самых дешевых квартир в городе продается за 143 000 гривен. Она находится в девятиэтажке, имеет 1 комнату и общую площадь 31 кв. м. Квартира имеет мебель и технику, кроме холодильника и телевизора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский рынок недвижимости пока так и не пришел в себя от большой войны. Жилья в масштабах всей страны все еще продается меньше, чем до полномасштабного вторжения. И все же риелторы фиксируют повышение спроса. А квартиры в некоторых сегментах подорожали и уже стоят даже больше, чем до 24 февраля 2022 года.