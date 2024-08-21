Миллионер раскрыл секрет: как одно правило поможет приумножить доходы

Миллионер говорит, что нужно в первую очередь платить себе

Многие люди сталкиваются с трудностями в накоплении денег и управлении бюджетом, что делает финансовое планирование сложной задачей. Однако существуют проверенные привычки и техники, которые помогают эффективно распоряжаться средствами и накапливать капитал.

В материале NDTV рассказали об одном правиле, которым поделился миллионер и автор бестселлеров Дэвид Бах. Он рассказал, как приумножить свои доходы.

Как правильно откладывать деньги

По словам миллионера, каждый человек в первую очередь должен платить себе и откладывать эквивалент одного часа своей дневной зарплаты, как минимум 10 процентов дохода. Бах отмечает, что зарплата в основном уходит на налоги, аренду или ипотеку, медицинское обслуживание, еду и транспорт. После этих расходов у большинства людей не остается достаточно денег для сбережений.

Но можно использовать правило "Одного часа". Например, если вы в день зарабатываете 1000 гривен (8 часов), то один час вашей работы стоит 125 гривен. Эту сумму нужно откладывать каждый рабочий день, то есть платить себе за час работы. Это не принесет вам значительных финансовых потерь, и с течением времени даже небольшие, но регулярные накопления могут вырасти в значительную сумму.

Безусловно, эта практика требует дисциплины, но она поможет вам накопить денег на свое желание или просто создать "финансовую подушку" на случай непредвиденных ситуаций. Также это правило будет мотивировать вас открывать новые источники дохода, чтобы зарабатывать больше.

Ранее "Телеграф" писал, какая привычка поможет вам разбогатеть. Полезно попробовать ее уже сейчас, чтобы иметь большое количество средств.