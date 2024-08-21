Мільйонер розкрив секрет: як одне правило допоможе примножити доходи

Мільйонер каже, що потрібно насамперед платити собі

Багато людей стикаються з труднощами у накопиченні грошей та управлінні бюджетом, що робить фінансове планування складним завданням. Однак існують перевірені звички та техніки, які допомагають ефективно розпоряджатися коштами та накопичувати капітал.

У матеріалі NDTV розповіли про одне правило, яким поділився мільйонер та автор бестселерів Девід Бах. Він розповів, як примножити свої прибутки.

Як правильно відкладати гроші

За словами мільйонера, кожна людина в першу чергу повинна платити собі й відкладати еквівалент однієї години своєї денної зарплати, як мінімум 10 відсотків доходу. Бах зазначає, що зарплата здебільшого йде на податки, оренду чи іпотеку, медичне обслуговування, їжу та транспорт. Після цих витрат у більшості людей не залишається достатньо грошей для заощаджень.

Але можна використовувати правило "Однієї години". Наприклад, якщо ви за день заробляєте 1000 гривень (8 годин), то одна година вашої роботи коштує 125 гривень. Цю суму потрібно відкладати кожен робочий день, тобто платити собі годину роботи. Це не принесе вам значних фінансових втрат, і з часом навіть невеликі, але регулярні накопичення можуть зрости у значну суму.

Безумовно, ця практика вимагає дисципліни, але вона допоможе вам накопичити грошей на своє бажання або просто створити "фінансову подушку" на випадок непередбачених ситуацій. Також це правило мотивуватиме вас відкривати нові джерела доходу, щоб заробляти більше.

Раніше "Телеграф" писав, яка звичка допоможе вам розбагатіти. Корисно спробувати її вже зараз, щоб мати велику кількість коштів.