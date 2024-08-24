Боялись и отложили на полку: три украинских фильма, которые запретили в СССР

Они не соответствовали цензуре СРСР

Годы существования Советского союза окутаны не только кучей странных стереотипов, но и строгой цензурой на искусство, кино и произведения. Так, во времена СССР некоторые украинские фильмы не показывали и пытались уничтожить.

"Телеграф" расскажет про украинские произведения кино, которые были под строгим запретом.

Заметим, что чаще всего запрещали картины из-за несоответствия идеологическим убеждениям СССР или освещения в ных преступлений Союза.

Совесть, 1968

Режиссер: Владимир Денисенко

С момента выхода фильма его сразу же запретили, а единственная существующая копия пленки была похищена. Однако в 1989 году накануне распада Союза кто-то оставил пленку с "Совестью" под дверью фильмохранилища Государственной киностудии имени Довженко.

События фильма происходят в Украине во время Второй мировой войны. Немецкий комендант гибнет от рук двух местных парней. За это нацисты расстреливают половину жителей села. Остальных ждет расстрел утром, если они не согласятся сдать убийц. У людей есть несколько часов, чтобы решить – скрыть имена убийц и погибнуть всем или сдать тех, кто убил их мучителя, но выжить самим.

Белые Облака, 1968

Режиссер: Ролан Сергиенко

Главному герою приходит телеграмма с сообщением – умирает отец. Мужчина отправляется в долгий путь и при этом вспоминает свое детство, припавшее на коллективизацию и Голодомор. Отец героя тогда выступил на стороне СССР и помогал раскулачивать односельчан. На протяжении всего фильма зрителя мучает вопрос, успеет ли сын увидеть своего отца и что скажет ему после всех этих размышлений.

В прокат картина все же попала в год своего выхода, но увидеть ее смогло очень ограниченное количество зрителей. К тому же цензура удалила из "Белых облаков" немало сцен, а впоследствии она была признана "идейно ложной" и легла на полку.

Длинные провода

Режиссер: Кира Муратова

Легендарный режиссер сняла щемящую историю о матери, которая вырастила сына сама и никак не может его отпустить. В отчаянии она прибегает к разным странным и бессмысленным поступкам, все больше отдаляя от себя того, кого так хотела удержать.

Когда работа над картиной, снятой на базе Одесской киностудии, была почти завершена, чиновники потребовали ее переделать. Однако режиссер отказалась порочить фильм. За это она получила специальное постановление ЦК Компартии СССР, полностью запрещающее картину.

Пленка пролежала на полке 15 лет, и "Длинные провода" все же вышли на экраны и попали в список лауреатов Международного кинофестиваля в Локарно.

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