Сибига прибыл в Сирию. С кем он встречался в Дамаске и почему

В украинскую делегацию вошел еще один министр

В понедельник, 30 декабря, министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с украинской делегацией прибыл в Сирию. В Дамаске он встретился с новым лидером страны Ахмедом аль-Шараа.

Об этом пишут сирийские СМИ. Отмечается, что украинская делегация включала в себя министра сельского хозяйства Николая Сольского и специального представителя президента Украины.

В то же время, деталей встречи Сибиги и аль-Шараи пока не разглашают. Тем не менее, информация о вероятности этой встречи появилась в сети еще 29 декабря, сирийские СМИ писали об этом.

Напомним, что недавно в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины назвали условие для возобновления дипломатических отношений с Сирией. В частности, новые власти страны должны отказаться от режима Башара Асада, признавшего "независимость" оккупированных частей Украины.

Украина готова возобновить дипломатические отношения, если эта политика изменится. Они были разорваны в июне 2022 года. Поэтому визит Сибиги в Сирию вполне может служить предпосылкой налаживания дипломатических отношений с Сирией.

Добавим, что режим Башара Асада, удерживавший власть в Сирии в течение 53 лет, пал 8 декабря. Тогда повстанцы во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" или "Организация освобождения Леванта" захватили Дамаск.

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