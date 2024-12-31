"Квартал 95" пошутил о погибшей Ирине Фарион и нарвался на масштабный хейт: подробности

Общественность была очень возмущена поступком "95 квартала"

Студия "Квартал 95", в которой до начала политической карьеры выступал президент Украины Владимир Зеленский, попала в скандал. "Квартал" опубликовал на своем канале в YouTube старое видео, где содержится шутка по поводу экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, погибшей в 2024 году. Инцидент вызвал сильное возмущение общественности.

Об этом сообщило издание "Говорит Великий Львов". Там заявили, что видео якобы транслировали в прямом эфире.

"В эфире транслировали повтор новогоднего выпуска 2024-го, в котором высмеяли языковеда Ирину Фарион, которую убили летом этого года. Несмотря на трагедию, продюсеры все же решили не вырезать и показать так называемую шутку. Извинений и объяснений на официальных ресурсах "Квартала" нет", – сказано в сюжете.

После этого видео с канала "Студии Квартал 95" на YouTube пропало. В сети сохранились скриншоты, на которых можно увидеть, что видео было опубликовано еще восемь дней назад, а не транслировалось в эфир. Несмотря на это, на видео очень резко отреагировала общественность, в том числе военные. Командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик заявил, что это издевательство над погибшими.

"Квартал 95!!! Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят!" – написал он.

Отреагировали в комментариях от видео и другие украинцы. Комментариев в защиту "95 квартала" почти не наблюдалось.

Как сообщалось ранее, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на Фарион. Женщине выстрелили в висок из пистолета и через несколько часов она скончалась в больнице. Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Молодой человек не признает свою вину. Его родители тоже не верят, что сын мог убить и называют его патриотом.