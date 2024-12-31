После исключения из учета ТЦК требует повторно стать на него: что делать

Требуют это с целью подтверждения негодности

В случае, если военнообязанный гражданин Украины был исключен из учета, то повторно на него становиться, чтобы подтвердить свою непригодность, не нужно.

Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. Она также объясняет подробно на примере клиентского кейса, почему в подобных действиях нет нужды.

"Мой клиент был признан непригодным и исключен из учета Северодонецким ТЦК и СП задолго до начала полномасштабного.

И хотя Северодонецкий ТЦК и СП был эвакуирован, теперь ссылаясь на уничтожение личных дел, ТЦК и СП требовал, чтобы мой клиент снова стал на военный учет, снова прошел ВЛК — и уже по результату ВЛК будет решаться вопрос исключения из учета. Такая ситуация — распространенная", — отмечает адвокат.

Она отмечает, что ТЦК и СП ссылаются на "алгоритм уточнения данных граждан, состоящих на военном учете", но этот "алгоритм" не является нормативно-правовым актом и даже недоступен для ознакомления в открытом доступе.

Как пишет Дарья Тарасенко, в этом алгоритме якобы указано: "В случае обращения в РТЦК и СП или их отделы граждан, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, которым предоставлен статус внутренне перемещенного лица, РТЦК и СП обязаны взять их на военный учет по письменному заявлению, внести необходимые сведения в Реестр и провести уточнение данных.

В случае, если такие лица предоставят военно-учетный документ с отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья, но такие сведения отсутствуют в Реестре, такие граждане берутся на военный учет и направляются для прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, за результатами которой принимается соответствующее решение о пригодности к военной службе".

Адвокат отмечает, что, поскольку этот "алгоритм" не является нормативно-правовым актом, обжаловать его невозможно, и приходится бороться не с ситуацией в целом, а решать каждую конкретную проблему индивидуальной.

Более того, она получила положительное решение суда по клиенту.

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