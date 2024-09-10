Бабье лето отменяется? В некоторых регионах Украины ожидается похолодание (карта)

Украинцам рекомендуют достать зонтики

В Украине стоит бабье лето, погода пока радует теплом. Но осень постепенно вступает в свои права и в среду, 11 сентября, в некоторых областях пройдут дожди.

Такой прогноз сделала известный синоптик Наталка Диденко. О том, какой будет погода она написала в Telegram.

"Холодно и с дождями будет завтра в западной части Украины, днем ​​+17+22 градуса. В Тернопольской и Хмельницкой области до +25 градусов", — говорится в сообщении.

На остальной территории Украины бабье лето продолжится. Дождей не предвидится, +24+28 градусов.

Зонтики могут пригодится только жителям Приазовья и Днепропетровщины.

Киевлян порадует солнечная погода. Днем температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов.

"Горькие вкрапления в эту синоптическую сладость – зависание дымов разного происхождения и высокая вероятность пожаров от пересушенного воздуха или, как говорится, человеческого фактора.", — добавила синоптик.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям о том, какой будет погода в Украине в первые дни рабочей недели.