Бабье лето отменяется? В некоторых регионах Украины ожидается похолодание (карта)
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Украинцам рекомендуют достать зонтики
В Украине стоит бабье лето, погода пока радует теплом. Но осень постепенно вступает в свои права и в среду, 11 сентября, в некоторых областях пройдут дожди.
Такой прогноз сделала известный синоптик Наталка Диденко. О том, какой будет погода она написала в Telegram.
"Холодно и с дождями будет завтра в западной части Украины, днем +17+22 градуса. В Тернопольской и Хмельницкой области до +25 градусов", — говорится в сообщении.
На остальной территории Украины бабье лето продолжится. Дождей не предвидится, +24+28 градусов.
Зонтики могут пригодится только жителям Приазовья и Днепропетровщины.
Киевлян порадует солнечная погода. Днем температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов.
"Горькие вкрапления в эту синоптическую сладость – зависание дымов разного происхождения и высокая вероятность пожаров от пересушенного воздуха или, как говорится, человеческого фактора.", — добавила синоптик.
Ранее "Телеграф" рассказывал читателям о том, какой будет погода в Украине в первые дни рабочей недели.