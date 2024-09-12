Поэтому у вас нет денег: четыре привычки, которые ведут к бедности

Делайте сбережения и инвестируйте в свои знания

Сейчас в Украине сложилась довольно сложная экономическая ситуация, поэтому все больше людей думают, как получить больше средств. Дело в том, что есть привычки, делающие вас бедными.

Многие даже не догадываются, из-за которых ежедневных привычек не имеют средств. "Телеграф" собрал несколько самых распространенных, которые заставляют задуматься и пересмотреть свое отношение к деньгам.

Отсутствие сбережений

Есть люди, живущие от зарплаты до зарплаты, вообще не откладывая. Они могут тратить все до копейки на одежду, развлечения и подарки. А в случае непредсказуемой ситуации, требующей определенного количества средств, они их просто не имеют.

И тогда одалживают у знакомых или берут кредиты. Это рождает стресс, постоянные волнения из-за того, как отдать средства. Поэтому очень важно научиться откладывать, даже если у вас небольшой доход. Минимизируйте расходы и начинайте формировать финансовую подушку.

Негативное мышление

Многие психологи утверждают, что все начинается с мыслей. И разница между обеспеченными людьми и бедными состоит в том, что первые концентрируются на возможностях, а вторые — на неудачах.

Люди, которым постоянно не хватает средств, обычно занимаются сплетнями, чувствуют зависть, жалуются. И все это вместо того, чтобы подумать о способах, как зарабатывать больше. А те, у кого достаточно средств, постоянно анализируют, как улучшать свое положение, а не почему у кого-то есть что-то лучшее, чем у него.

Экономия на обучении

Обычно бедные люди не понимают для чего покупать какие-либо платные курсы, книги, доступ к образовательным платформам. Они думают, что и без этого все знают, а любое обучение, за которое нужно платить, только напрасная трата средств.

Впрочем, финансово обеспеченные люди постоянно вкладывают в свое развитие. Они анализируют, какие навыки, профессии, умение сейчас в спросе и стараются расти как специалисты, инвестируя в свои знания. Соответственно, впоследствии получают больший доход в своей профессии или собственном бизнесе. В то время как те, которые экономят на учебе, стоят на месте.

Равнодушие к здоровью

Фаст-фуд, отсутствие физических нагрузок, плохой сон – это те вредные привычки, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. А в таком состоянии вам просто не будет сил учиться, развиваться в профессии, думать об увеличении дохода.

Успешные люди знают, что нужно заботиться о своем здоровье регулярно. Потому покупают полезные продукты, занимаются спортом, ходят на массаж. Вы можете начать с малого — делать простые физические упражнения, готовить дома, а не покупать быструю еду, начать быстрее ложиться спать. Все эти, на первый взгляд, незначительные вещи в перспективе дадут результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам вы можете постоянно жить в долгах. Существуют действия, которые совершает большое количество людей.