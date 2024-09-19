Осень понемногу возвращается: какой будет погода в Украине в конце недели

Синоптик поделился своим прогнозом

В Украине еще продолжается бабье лето, однако осень уже начинает напоминать о себе. Так, до конца этой недели в Украине столбики термометра будут показываться до +28 градусов тепла.

"Телеграф" ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича расскажет, какой будет погода в регионах Украины в конце рабочей недели. А также можно ли будет планировать выходной на природе.

Синоптик пишет, что во второй половине недели на нас будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 – 6 градусов. Но осадков по-прежнему не ожидается.

Погода в Украине 19 сентября

В четверг, 19 сентября, по всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, на востоке и в Карпатах +7…+12, на побережье морей до +20; днем +23…+28 градусов тепла.

Погода в Украине 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, будет держаться малооблачная и сухая погода по всей территории Украины. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14, на побережье морей до +16…+18; днем +23…+28 градусов тепла.

Погода в Украине 21 сентября

В субботу, 21 сентября, под влиянием антициклона по всей Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье морей до +16…+18; днем +23…+28 градусов тепла.

Ранее Телеграф рассказывал, что наводнение в Центральной Европе усиливается.