Лодки, народные лайфхаки и спасательные операции: забавные видео, как в Одессе пережили наводнение

"Телеграф" собрал потешные видео одесситов

В воскресенье, 15 сентября в Одессе бушевала непогода и после сильного ливня была затоплена часть улиц. В результате в части города затруднено движение транспорта.

"Телеграф" собрал видео, как одесситы приходят в себя после мощного наводнения. Люди прибегали к разным способам, чтобы хоть как-то переплыть сильное течение воды.

Да, на одном видео мужчина пытался перейти дорогу. Для этого он надел мусорные пакеты на ноги и ушел. Но на видео есть мужчина, который не испугался воды и пошел по ней с обнаженными ногами.

На втором видео пользователь сети сняла видео, как люди пытаются спасти свои автомобили от непогоды. Примечательно, что уровень воды достиг большей части внедорожника.

На третьем видео были отчаянные, пытавшиеся на автомобиле выехать из "реки", которая образовалась в результате плохой погоды. Здесь одесситы сильно не заморачивались и вышли спасать авто в нижнем белье.

Были также те, кто течение переплывали на лодке. Однако воды там было не так много.

С непогодой справлялись даже в магазинах. Воды было так много, что ее убирали с помощью ведра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом сильный ливень затопил улицы Киева. На дорогах наблюдались проблемы с транспортом.