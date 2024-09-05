Одессу накрыл сильный ливень: несколько улиц превратились в реки (видео)

Дождь ожидается и днем

На Одессу обрушился сильный ливень из-за которого улицы города затопило. При этом к средине ночи дождь лишь усилился.

Как сообщает официальный канал Одессы в Telegram, на 23:00 было подтоплено семь улиц. Была задействована спецтехника для ликвидаций последствий.

"На улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 28 единиц техники и 71 сотрудник КП Городские дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о подтоплении на улицах Балковской, Приморской, Черноморского Казачества, Головатого, Среднефонтанской, а также на Французском бульваре и проспекте Гагарина.

В сети тем временем появилось множество видео того, как это выглядит в разных частях города.

На кадрах заметно, что местами потоки достаточно сильны, чтобы буквально смыть припаркованные автомобили. На одном из видео показано, как мужчина вынужден стоять на сидении своего автомобиля, поскольку внутрь попало много воды

Как сообщалось ранее, 5 сентября согласно прогнозам синоптиков также возможны кратковременные дожди и грозы, но только в южных областях Украины.