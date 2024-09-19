Аномалиям нет конца: прогноз погоды в Украине на конец сентября продолжает удивлять

Над Украиной и Беларусью будет наблюдаться максимальное отклонение от нормы

Сентябрь в этом году имеет все шансы стать рекордно тёплым на большей части территории Украины. С самого начала месяца над нами господствуют аномально тёплые воздушные массы, которые приходят в основном с востока и юго-востока. Похолодание ненадолго охватило только западные и южные регионы, где также прошли обильные дожди.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, температура в течение третьей декады сентября будет превышать норму на 3 – 7 °С, а серьезных осадков не ожидается. В северных, восточных и местами центральных регионах Украины сохранится сложная ситуация с засухой и высокой степенью пожарной опасности.

С 20 по 22 сентября температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+14 °С, днем +21…+27 °С. В период с 23 по 25 сентября за счет прихода более холодной воздушной массы с северо-востока ожидается кратковременное снижение температуры воздуха на Левобережье Украины – ночью до +5…+10 °С, днем +18…+24 °С. Постепенно, начиная с 26 сентября, в результате усиления южных и юго-западных воздушных потоков температура вновь повысится на 3 – 5 °С и в ночное время столбики термометров будут колебаться в диапазоне +9…+15 °С, днем +22…+28 °С., на юге и у побережья морей ночью +11…+17 °С, днем +25…+29 °С.

Таким образом, до конца сентября следует ожидать аномально теплую погоду, преимущественно без осадков. С учетом тепла в первой половине месяца высока вероятность того, что нынешний сентябрь на большей части территории Украины (кроме западных и южных областей) окажется рекордно теплым за весь период наблюдений, с превышением среднемесячной температуры на 4 — 6 ° С относительно климатической нормы.

На карте представлен прогноз аномалий температуры воздуха в Европе на период с 23 по 30 сентября 2024 года. Хорошо примечательно, что над Украиной и Беларусью будет наблюдаться максимальное отклонение от нормы.

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