Мощные землетрясения, затопление Одессы и вулканы в Карпатах – сейсмолог оценил риски для Украины

Сейсмологическая активность уже почти привычна для юго-западных областей

Зона Вранча в Румынии снова напомнила о себе — на днях там произошло землетрясение, которое почувствовали даже в Одесской области. Уже долгое время эксперты предупреждают о важности готовности Украины к подобным природным явлениям.

"Телеграф" спросил сейсмолога Александра Кендзера о том, в каких городах следует быть осторожными и стоит ли волноваться за свои дома?

— Действительно ли в Украине возможно землетрясение мощностью до семи баллов? Как это может повлиять на крупные города Украины и какие регионы считаются наиболее уязвимыми?

— Да, это правда. Землетрясения такой мощности возможны на территории Украины, особенно в юго-западных областях, граничащих с Румынией. В частности, это Одещина и Закарпатье. Это видно на карте сейсмического риска, показывающей максимальную интенсивность, которую может достигнуть землетрясение на нашей территории. Землетрясение, которое произошло в зоне Вранча, было на глубине более 130 километров, поэтому его влияние распространилось на значительные расстояния, включая Украину.

Карта общего сейсмического районирования

— Семь баллов – это опасно? Что это значит на практике?

— Опасность зависит от того, насколько хорошо подготовлены здания к сейсмической активности. Дома и сооружения, построенные с учетом сейсмостойкости, могут выдержать землетрясения до семи-восьми баллов. Если дома не отвечают требованиям или находятся в плохом состоянии, риск их разрушения значительно возрастает. На карте видно, что юго-западная часть Украины и акватория Черного моря у Крыма наиболее уязвимы, там могут быть землетрясения интенсивностью до семи-восьми баллов.

— Стоит ли украинцам переживать за свои дома?

— Если ваш дом был построен с учетом современных норм, особенно в регионах с повышенным сейсмическим риском, то беспокоиться не стоит. Дома, соответствующие стандартам сейсмостойкости* способны выдержать толчки значительной силы. Важно, чтобы их состояние регулярно проверяли, и в случае предаварийного состояния принимались меры.

*Например, исторически Киев строился с расчетом на 5-балльные землетрясения. Позже эти нормы пересмотрели из-за строительства домов выше 25 этажей. 6-балльное землетрясение считается приемлемым риском для современной столицы.

— Если человек проснулся ночью от землетрясения – что делать?

— Прежде всего, вспомнить, в хорошем ли состоянии ваш дом. Если да, то обычно ничего делать не нужно. Защита граждан – это ответственность тех, кто проектировал и строил дома, мосты, заводы, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры. Если же дом находится в плохом состоянии, следует оперативно искать безопасное место.

Информацию о году постройки, реконструкции, а также выводы инженеров о состоянии сооружения можно найти в технической документации — обратиться в ОСМД, ЖЭК или частных специалистов.

— В Одессе горожане опасаются, что город может уйти под воду. Что вы думаете об этом? Действительно ли такая угроза?

— Если рассматривать исторические карты, то можно увидеть, что многие современные прибрежные районы когда-то находились на глубине. Но обеспокоенность по поводу того, что Одесса может пойти под воду из-за землетрясений или повышения уровня моря, сейчас преувеличена. Если даже растают ледники, повышение уровня воды в морях будет постепенным, и к тому времени инженерные решения помогут предотвратить большие катастрофы.

В качестве примера можно привести Венецию, которой уже много лет прочат погружение под воду, но этого не происходит. Есть много инженерных разработок, позволяющих города подниматься на более высокий уровень.

— А может ли землетрясение вызвать хотя бы маленькое цунами в Черном море? Это реальная угроза Украине?

— Да. И больше, такие цунами высотой до трех метров наблюдались на территории Херсонской, Николаевской, Одесской областей. Однако такой высоты цунами не может помешать жителям этих районов.

Значительно большее беспокойство вызывают землетрясения, особенно в зоне Вранча, о которых мы уже говорили. В прошлом веке было несколько землетрясений, влиявших на Украину. На юго-востоке до 7 баллов, а на границе между Украиной и Россией достигало от 5 до 3 баллов.

— Ученые наблюдают за сейсмической активностью в Украине. Может, есть какие-то тенденции? Чего ждать в будущем?

— Пока все наши наблюдения говорят об одном. Число землетрясений на территории Украины не увеличилось. Увеличилось количество зарегистрированных землетрясений. То есть тех, которые получены с помощью современных сейсмометров и сейсмических станций.

Это не означает, что количество энергии, выделяемой во время землетрясений, растет — она остается стабильной. Просто сейчас мы можем фиксировать даже незначительные колебания, ранее недоступные для регистрации.

Если будем видеть, что количество энергии существенно возросло, то в таком случае можно начинать думать о том, от чего это зависит и будет ли это опасно. Пока опасности серьезной нет. Количество энергии, выделяемой в землетрясениях на территории Украины и в Карпатском регионе, остается более или менее стабильным.

Но то же самое происходит на всей планете. Иногда это очень сильные землетрясения. Здесь ничего удивительного нет. И не стоит бояться конца света.

— Что касается Карпат: могут ли там активизироваться спящие вулканы?

— Обязательно. В Карпатском регионе известны грязевые вулканы, время от времени извергающие горячую грязь, но их активность постоянно мониторится. Извержение этих вулканов не представляет серьезной угрозы, поскольку это более естественные процессы, которые мы уже хорошо понимаем и контролируем.

Вообще, наша планета живет в условиях различных геофизических пород, которые изменяются, растут, уменьшаются, меняют положение на поверхности земли. Но при этом эти события находятся под неусыпным наблюдением ученых, обладающих соответствующей аппаратурой.