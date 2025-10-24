Блогерша повторила легендарный макияж судьи Аллы Бандуры: вот что из этого вышло (видео)

Девушка отметила, что восхищается этой женщиной

Алла Бандура — известная судья из Ровенской области, которая в свое время прославилась на всю Украину из-за необычного макияжа. Ее фото даже облетело мировые таблоиды и стало настоящим интернет-мемом. Теперь легендарный макияж судьи решила повторить украинская блогерша и сняла об этом видео.

Девушка по имени Юлия, чей аккаунт в Instagram называется popcult.life, сняла ролик, в котором рассказала, как восхищается Аллой Бандурой. Именно поэтому решила повторить ее необычный макияж, а не ради насмешек.

Поскольку я считаю эту женщину легендарной, я попробую повторить этот макияж. В своей интерпретации. Это будет не какое-то там высмеивание, это будет пост о ценности блогерша Юлия

Блогерша Юля повторила образ судьи Аллы Бандуры

Для создания такого яркого и необычного макияжа, девушке пришлось затонировать свои брови и нарисовать более выразительные чуть выше. Также она использовала трюк с расширением век с помощью черного карандаша и закрепила результат блестящей красной помадой.

Последним штрихом повторения образа Аллы Бандуры стала черная судейская мантия с сине-желтой ленточкой на шее . А вот прическу своего кумира блогерша повторять не стала.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Они считают такие видео неуважением к судье, а другие наоборот поддерживают подобные ролики и напоминают, что Алла Бандура — непростой судьбы человек и справедливая судья.

