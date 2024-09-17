Культовые фильмы СССР оказались ворованными? Список знаменитых плагиатов

Список фильмов, которые СССР украл у Запада

Многие вещи, созданные вроде бы в СССР, наследницей которой считает себя Россия, на самом деле являются простым плагиатом. Среди них есть и культовые советские киноленты.

"Телеграф" составил список фильмов, адаптированных и переосмысленных в контексте советской идеологии. Среди них — "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и "Ирония судьбы".

Так, известная всем кинолента, эталонный советский фильм "Кавказская пленница" 1967 года оказался очень похож на французскую ленту "Скутер". Последнюю мир увидел на 10 лет раньше — в 1957-м.

Есть ряд фильмов, которые очень похожи по режиссерской постановке и кадрам. Различаются они между собой только лицами главных героев. Среди таких кинолент — культовая лента советских времен "Бриллиантовая рука" 1969 года и датская комедия "Бей первым, Фредди" 1965 года.

К тому же списку можно отнести советский фильм "Человек с бульвара Капуцинов" 1987 года и чехословацкую киноленту "Лимонадный Джо" 1964 года.

Кроме того, "Ирония судьбы" 1975 по сюжету очень напоминает американский фильм "Квартира". Он вышел в прокат на 15 лет раньше.

Известные на весь СССР киношные персонажи Трус, Балбес и Бывалый, появившиеся на экранах 1961 года, очень напоминают героев комедийных фильмов The Stooges (1934 год).

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