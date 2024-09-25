Доставали с боем: как появились бананы в СССР и сколько стоили экзотические фрукты

На экранах зрители впервые увидели бананы в 1957 году

В советское время бананы были жутким дефицитом. Их считали редким деликатесом, даже большим, чем мандарины к Новому году. Привычные нам фрукты были чем-то вроде черной икры сегодня.

Бананы неоднократно показывались в советских фильмах и мультиках в виде того самого вожделенного деликатеса. "Телеграф" решил рассказать читателям, как появились бананы в СССР и сколько стоили эти экзотические фрукты.

По вполне понятным причинам бананы стоили очень дорого, и были доступны лишь аристократам. После Октябрьского переворота они и вовсе исчезли с полок. Их стали завозить только по спецзаказу для партийных верхушек. Бананы вернулись на прилавки только в 1938 году. Появление фруктов многие посчитали признаком улучшения жизни в СССР, и это знаменательное событие прямо связывали с фразой Сталина "Жить стало лучше, жить стало веселее". Сам Сталин любил, чтобы на его столе красовалась тропическая диковина, и без бананов не обходилось ни одно застолье. Их стали массово завозить в страну, но только в крупные города. Доставались они, естественно, с боем. Жители сельской местности о них даже не слышали.

Главным импортёром фруктов для СССР стал Китай. Оттуда их привозили ещё недозревшими и зелёными. В середине 50-х отношения между Китаем и СССР сильно испортились, и бананы стали привозить сначала из Вьетнама, а затем с Кубы.

На экранах зрители впервые увидели бананы в 1957 году, когда вышел фильм про старика Хоттабыча. Никто не догадался, что бананы в одной из сцен были сделаны из папье-маше, так как сотрудникам "Ленфильма" не удалось купить настоящие, а сценарий того требовал.

Особой популярностью в СССР пользовались вяленые бананы. Достать это лакомство было практически невозможно, ведь их мгновенно раскупали.

Со временем банан становился все доступнее обычному покупателю.

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