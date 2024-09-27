Сокровища из бабушкиного серванта: какую посуду из СССР можно продать за тысячи гривен

Такая посуда еще сохранилась у многих в кладовках

Некоторые продукты, которые сейчас можно купить в каждом супермаркете, в СССР были дефицитом, но некоторые вещи времен Советского Союза сегодня можно дорого продать. Цены достигают 20 тысяч.

"Телеграф" рассказывает, какая посуда из бабушкиного серванту продается за тысячи гривен. Такая еще сохранилась во многих домах.

На сайтах продаж за немалые деньги предлагают сервизы, чашки, стаканы, салатницы, которые были произведены в Советском Союзе. Один из сервизов продается за 20 000 тысяч гривен, также дорого просят за самовары.

Так, керамический электросамовар продается за 11 999 гривен. Продавец отмечает, что он посвящен 40-летию победы СССР во второй мировой войне, которое отмечалось в 1985 году. Самовар абсолютно новый и не был в использовании.

Самовар из латуни, произведенный в 1990 году стоит 7 990 гривен. Это — электрический самовар на 3 литра. Над краном — герб российского города Тула и надпись "Тула". Его цена в СССР была — 47 рублей.

За керамическую салатницу советского периода ручной работы в античном стиле просят 6 000 гривен. Она тоже не использовалась.

Дорого стоят и сервизы, которые многие помнят из детства, именно из таких наши бабушки поили нас чаем. Цены стартуют аж от 20 000 гривен. Также продают праздничный стакан советского производства за 1 300 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие советские игрушки можно продать за десятки тысяч гривен. Возможно, у многих они могут еще пылиться в кладовках и сараях.