Подкупал избирателей и был фигурантом скандалов: что известно о герое нового расследования Bihus.Info Валерии Дубиле

Он уже 17 лет является народным депутатом

Новое расследование Bihus.Info установило, что народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль мог построить имение посреди леса на земле государственного предприятия "Леса Украины". По решению суда, этот незаконный самострой кто-то должен снести, но этого не делается.

"Телеграф" рассказывает, что известно о народном депутате с 17-летним стажем Валерие Дубиле. С января 2019 года он является заместителем главы партии "Батькивщина". Также он — член Президиума Политсовета и глава Черниговской областной партийной организации.

В 2014 году Дубиль стал фигурантом антикоррупционного расследования из-за незадекларированного бизнеса. Был и еще один скандал — на довыборах в Верховную Раду в 2016 году в Чернигове Дубиля поймали на подкупе избирателей, он раздавал сертификаты на 200 грн на получение лекарств.

По данным портала "Чесно", 7 марта 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Дубиль при участии российских политтехнологов организовал сеть агитаторов. Он планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко на президентских выборах.

В 2020 году в отношении Валерия Дубиля было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере. Речь идет о доходах, полученных в результате незаконного переоформления корпоративных прав агрохолдинга.

В Верховной Раде Дубиль занимает пост первого заместителя главы Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Согласно его декларации за 2022 год, в собственности его семьи есть земельные участки, нежилые помещения, автомобиль Audi Q7, сбережения и деньги в банках, в том числе и на Кипре. Имущество в основном записано на членов семьи. Нардеп женат и у него четверо детей.

Дубиль активно занимается благотворительностью и помощью ВСУ. Он является главой наблюдательного совета "Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда". Его Facebook-страница пестрит фото с благотворительных мероприятий, из прифронтовых городов и моментами передачи помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто занимает топ-должности в государственных компаниях и чем они известны. Расследование провели журналисты Bihus.Info.