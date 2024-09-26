Столичный депутат призвал киевлян стать проще и забывать о "высоком комфорте" за копейки (видео)

Неоднозначноге высказывание нардепа понравилось далеко не всем

Депутат Киевсовета посоветовал жителям столицы умерить "свои прихоти" и забыть о "так называемом высоком комфорте за маленькие деньги". Таким образом он высказался о качестве предоставляемых коммунальных услуг во время войны.

По его мнению, в столице нет никаких проблем и все работает в штатном режиме. Об этом депутат Киевсовета от фракции "УДАР" Олег Костюшко заявил в эфире телеканала "Киев 24".

"Мы должны понимать, что в Киеве 99% труб теплоснабжения прошли проверку и все работает в штатном режиме", — подчеркнул депутат Киевсовета.

Он также сделал ударение на том, что мы живем уже несколько лет в состоянии войны и люди должны стать "проще", а киевлянам и вовсе грех жаловаться на качество предоставляемых им коммунальных услуг.

"Киевлянам надо снизить свои пристрастия к так называемому высокому комфорту за маленькие деньги. Какое-то количество жителей Киева уже поехали за границу и точно знают, сколько в Европе стоит плата за коммунальные услуги за такую же квартиру, как была у них в столице. И если сравнить "цена-качество", то киевлянам грех жаловаться", — подчеркнул Костюшко.

Напомним, что жители Киева могут избавиться от долгов за коммуналку и заключить договор рассрочки задолженности. Все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма окажется достаточно существенной.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в "Киевводоканале".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ирпене Бучанского района Киевской области тариф на воду уже с 1 октября поднимется в два раза. В местном КП "Ирпеньводоканал" объясняют такое решение тем, что действующие цены уже давно являются нерентабельными, так как они не пересматривались с 2022 года.