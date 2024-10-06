"10 млн vs сотня доларів". З’явилося яскраве відео знищення дорогої ЗРК росіян

Дорогий ЗРК російської армії знищили дешевшим fpv-дроном

Сили оборони України знищили найдорожчий зенітно-ракетний комплекс "Оса" російської армії. Зробили вони це за допомогою fpv-дрону вартістю сотню доларів, тоді як ЗРК коштував 10 мільйонів доларів.

Відео опубліковано на YouTube Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бійці підрозділу ГУР "Крила" виявили за допомогою дронів даний комплекс, після чого завдали удару по ньому fpv-дронів.

Внаслідок удару у зенітно-ракетного комплексу російських окупаційних військ не залишилося жодного шансу врятуватися від українського дрону.

Отак виглядають кадри знищення російської ЗРК.

Зенітно-ракетний комплекс "Оса" стоїть на озброєнні армій ряду пострадянських країн, зокрема Росії та України. Його використали ще на початку 1970-х років: довжина корпусу становить 9140 мм, ширина — 2750 мм, висота — 4200 мм (з опущеним радаром). Це автоматизований всепогодний зенітний ракетний комплекс тактичної ланки, який призначений для прикриття сил та засобів підрозділу у всіх видах бойових дій. Також цей ЗРК використовується і для прикриття об’єктів цивільної інфраструктури.

Цей комплекс випускався з деякими модернізаціями до кінця 1980-х років. У СРСР він став наймасовішим зенітним ракетним комплексом.

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