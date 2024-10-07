"Жива Богородиця" та "мати всесвіту" з Києва виманює гроші у людей: вже є жертви

Про діяльність "цілительки" з 2021 року

В Україні активно ведуть діяльність різноманітні шарлатани, які під виглядом "магічних ритуалів" виманюють у клієнтів гроші. Історія про одну з таких знову набирає обертів у соцмережі Facebook.

Зокрема, першу тему порушила керівник комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Вона розповіла, що йдеться про деяку Анну Фесун, яка називає себе "Богородицею".

За словами Потоцької, їй спочатку написала малознайома дівчина і попросила грошей у борг заради порятунку коханого, який перебуває у комі у лікарні за кордоном. Як виявилося Фесун нібито "шле енергію", щоб він жив, а натомість вимагає грошей.

"Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25!!! моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію", — написала вона і зазначила, що гроші з постраждалої тягнуть таким чином вже близько пів року.

Повідомлення постраждалої дівчини

Журналістка Олександра Горчинська своєю чергою зазначила, що Фесун відома киянам як власниця закладу Call me cacao.

"Я не беруся судити, чи ця жінка робить собі такий образ свідомо і це стратегія, чи в неї є складнощі психоемоційного характеру. Проте з її постів випливає, що чудодійна сила зійшла до неї під час вагітності / після народження доньки Віри. Свою дитину Анна Фесун очевидно також вважає, в певному роді, божественним створінням", — написала вона, а також доклала до посту кілька скріншотів.

Варто зазначити, що сестра дівчини, яка постраждала, теж розповіла, що сталося.

Цікаво, що стаття про діяльність Фесун є на сайті vilneslovo і датується вона 2021 роком, коли на її заняття почали звертати увагу небайдужі люди. Там зазначили, що жінка родом із Золотоноші (Черкаська область), а у свою секту жертв затягує шляхом проведення "ритуалу", в якому вимагає від жертв не спати та голодувати дві доби.

"Псевдоцілитель Ганна Фесун працює в малих та середніх групах, застосовуючи при цьому типовий набір методів маніпулювання емоційною сферою людей. Її "коронний" прийом – максимально розхитати учасників на переживання яскравих емоційних станів, викликавши плач чи сміх", — йдеться у матеріалі.

Вже на момент написання статті було відомо, що Фесун має кредити більш ніж на сотню тисяч гривень та кілька судових розглядів. Скільки жертв "цілителька" вже встигла розвести на гроші зрозуміти складно, проте на неї підписано майже 800 осіб у Instagram і майже 1000 у Facebook.

Як повідомлялося раніше, на Сумщині аферистка вдалася "цілителькою" і виманила в онкохворої жінки 1,9 млн гривень. Загалом від рук шахрайки з "магічними здібностями" постраждали 12 людей.