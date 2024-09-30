Смогут запускать десятками в сутки: россияне нарастили производство "Шахедов"

Дронов в Украинском небе станет больше

Россияне наращивают производство дронов типа "Шахед". Теперь они каждые сутки способны запустить по 50 таких БПЛА или даже больше.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, в особой экономической зоне "Алабуга" россияне собрали 6 тысяч дронов на год раньше запланированного.

"Это значит, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше", — сказал он.

Катков добавил, что производство будет лишь наращиваться, учитывая сколько денег россияне вкладывают в "Алабугу". В то же время он отметил, что для Украины это нелегкая цель, хотя ВСУ уже наносили удары по ней.

Чтобы заставить россиян остановить производство, удары должны стать методичными и более мощными, поскольку надо именно уничтожить производственное здание.

"От того, что даже там условную стенку проломить, ну им будет холодно, но они от этого работать не перестанут", — сказал эксперт.

Проблема также может усложняться тем, что разные элементы могут производиться в разных зданиях, то есть одного удара будет недостаточно.

Как сообщалось ранее, на Западе недавно спохватились из-за того, что на новых российских дронах обнаружили китайские двигателя. Однако эксперты отметили, что китайские двигателя стояли и на старых дронах, а потому эта ситуация говорит лишь о том, насколько медленно работает западная разведка.