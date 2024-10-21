В Україну йде тепло? Якої погоди чекати на вихідні

У суботу та неділю вдень на Україну чекає потепління

Цього тижня в Україну ненадовго прийде бабине літо, що запізнилося. Наприкінці тижня температура повітря у низці регіонів країни прогріється до +14 градусів і вище.

Про це повідомляє сервіс Ventusky. У суботу, 26 жовтня, вранці буде холодно. Температура повітря коливатиметься від 0 до +7 градусів, але вже ближче до кінця першої половини дня повітря прогріватиметься.

Температура 26 жовтня вранці. Джерело: www.ventusky.com

Вже вдень суботи температура повітря в Україні прогріється до +13 градусів та вище. Найтепліше буде на півдні України, на Одещині, де стовпчик термометра покаже +14…+15. Однак увечері температура повітря опускатиметься до +6…+8 градусів.

Температура 26 жовтня вдень. Джерело: www.ventusky.com

У неділю вранці, 27 жовтня, по всій території України спостерігатиметься холодна погода, температура повітря коливатиметься від +2 до +9 градусів. Ближче на кінець першої половини дня на північному сході країни буде +8 градусів.

Температура 27 жовтня. Джерело: www.ventusky.com

На початку другої половини дня в Україні повітря прогріється. Найтепліше буде на Прикарпатті – там температура повітря буде +19…+20 градусів. На більшій частині території України температура повітря становитиме +13…+14 градусів, а на півдні +15 градусів (Одеська область).

Ближче до вечора температура повітря впаде до +6…+8 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв українцям про те, на яку погоду їм варто чекати до кінця жовтня.