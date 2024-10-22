Это поможет сэкономить деньги: три простых совета

Откажитесь от дорогих удовольствий и пишите списки покупок

Накопить средства на желаемую покупку или поездку может казаться недостижимой целью. Здесь многое зависит от ваших привычек, которые отнимают значительную часть бюджета.

Даже если вы зарабатываете немного, это не значит, что нельзя откладывать деньги. Следует обратить внимание на несколько моментов, которые могут перевернуть ваше представление о финансовой грамотности. Портал New Trader U поделился важными советами.

Используйте общественный транспорт. Даже если у вас есть собственное авто и привыкли к комфортному передвижению, периодически лучше ездить маршруткой или электротранспортом. А все потому, что заправлять авто и ремонтировать его — недешевое удовольствие, и точно забирает немало средств из кошелька. Также передвигайтесь пешком, заодно и добавите большее движение в жизнь. Экономно потребляйте воду, электроэнергию и газ. Уменьшить платежи за коммунальные услуги вполне реально, несмотря на то, что их стоимость постоянно растет. Скорее принимайте душ, включайте свет только, если он действительно нужен. Закрывайте воду при чистке зубов и уменьшайте напор во время мытья посуды. Следите за скидками. Если вы хотите накопить деньги, смотрите, где приобрести определенные вещи по меньшей цене или подождите, когда объявят распродажу. Также будьте рациональны: если у вас есть 5 платьев, то подумайте хорошо, стоит ли покупать еще одно.

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