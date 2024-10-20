Не любите понедельники? Простые воскресные привычки помогут избавиться от этого чувства

Вам больше не придется нервничать из-за начала новой недели

Утро понедельника может казаться ужасным. Именно в этот день у многих начинается рабочая неделя, которая неразрывно связана с ранними подъемами, необходимостью выполнять какие-то задачи и иногда со стрессом. Может даже казаться, что в понедельник будильник звонит раньше, чем необходимо.

С чувством беспокойства можно справиться с помощью простых воскресных привычек, делится Calm.

Как полюбить понедельники

1. Придумайте для себя воскресные ритуалы. Например, возьмите за правило выпивать чашку чая в спокойной обстановке, гулять на природе или медитировать. Эти моменты тихого размышления могут помочь уменьшить чувство тревоги.

2. Уделите немного времени в воскресенье организации своей недели. Планы помогут избавиться от чувства неизвестности и дать чувство контроля над своим графиком.

3. Возьмите себе за привычку каждое воскресенье записывать то, за что вы благодарны. Переключите внимание на позитивные события в жизни. Просмотр этих списков мгновенно поднимает настроение.

4. В воскресенье придумайте, чем порадуете себя в начале недели. Если вы будете чего-то ждать, переход от воскресенья к понедельнику станет гораздо более плавным.

5. Сделайте все возможное, чтобы хорошо выспаться в воскресенье. Это должно максимально повысить шансы проснуться отдохнувшим в понедельник утром.

6. Физическая активность — отличный способ снизить стресс. Это не обязательно должно быть занятие в спортзале. Его можно заменить вечерней растяжкой или длительной прогулкой.

7. Проводите время с теми, кого вы любите больше всего. Общение с близкими людьми точно избавит от беспокойства и зарядит положительными эмоциями на всю неделю.

8. Постарайтесь не использовать гаджеты в воскресенье и откажитесь от чтения новостей.

9. Воскресный вечер посвятите себе и любимым занятиям. Примите ванну или проведите время за чтением или прослушиванием музыки. Делайте все, что помогает вам успокоиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие утренние привычки помогут больше успевать и прийти к успеху.