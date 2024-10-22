Це допоможе заощадити гроші: три прості поради

Відмовтеся від дорогих задоволень і пишіть списки покупок

Накопичити кошти на омріяну покупку чи поїздку може здаватися недосяжною метою. Тут багато-чого залежить від ваших звичок, які забирають значну частину бюджету.

Навіть якщо ви заробляєте небагато, це не означає, що неможливо відкладати кошти. Потрібно звернути увагу на кілька моментів, які можуть перевернути ваше уявлення про фінансову грамотність. Портал New Trader U поділився важливими порадами.

Користуйтесь громадським транспортом. Навіть якщо ви маєте власне авто та звикли до комфортного пересування, періодично краще їздити маршруткою чи електротранспортом. А все тому, що заправляти авто та ремонтувати є недешевим задоволенням, й точно забирає немало коштів з гаманця. Також пересувайтеся пішки, заодно й додасте більше руху в життя. Економте споживайте воду, електроенергію та газ. Зменшити платіжки за комунальні послуги — цілком реально, попри те, що їхня вартість постійно зростає. Швидше приймайте душ, вмикайте світло лише, якщо воно справді потрібне. Закривайте воду, коли чистите зуби та зменшуйте напір під час миття посуду. Слідкуйте за знижками. Якщо ви хочете накопичити гроші, дивіться, де придбати певні речі за меншою ціною або почекайте, коли оголосять розпродаж. Також будьте раціональними: якщо у вас є 5 суконь, то подумайте добре, чи варто купувати ще одну.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири фрази, які програмують вас на злидні. Перевірте, чи говорите ви їх у повсякденному житті.